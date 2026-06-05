美啟動301調查 中批美以「強迫勞動」為藉口加稅

中批美以「強迫勞動」為藉口加稅。圖為2026世界智能產業博覽會，嘉賓與機器狗合影。(中新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國以301調查為據，擬對中國等60個經濟體加徵關稅。

美國以301調查為據，擬對中國等60個經濟體加徵關稅。 重點二： 中方批評美方借「強迫勞動」之名，進行政治操弄與單邊限制。

中方批評美方借「強迫勞動」之名，進行政治操弄與單邊限制。 重點三：中國同時反對美方出口管制升級，稱其損害半導體供應鏈穩定。

針對美將以「強迫勞動」為由向中國和其他經濟體加徵關稅 ，中國外交部和商務部 先後作出回應。外交部發言人強調，中國不存在所謂的「強迫勞動」，中方也反對以此為藉口搞政治操弄。商務部發言人4日則表示，關於301調查，中方立場是一貫的。中方反對各種形式的單邊限制措施，包括以「強迫勞動」為由對華實施的一系列貿易限制措施，對此中方已多次表達嚴正立場。中方敦促美方與中方相向而行，共同維護中美經貿關係穩定。

大公報報導，美國貿易代表辦公室2日發布公告，根據301調查結果，美國貿易代表計畫以「未禁止進口強迫勞動產品」為由，對包括中國在內的60個經濟體加徵10%或12.5%的關稅。

值得注意的是，不同經濟體將適用分級稅率。相關報導指出，來自加拿大、墨西哥、歐盟、英國等15個地區的商品擬適用10%的關稅；而印度、日本、南韓、巴西和瑞士等45個主要經濟體的出口產品，則可能面臨12.5%的更高稅率。對此，美國貿易代表辦公室解釋稱，稅率差異與各經濟體在限制「強迫勞動」產品方面的執行力度相關─已實施或承諾執行進口禁令的國家適用較低稅率，未能有效落實的則適用更高水平。

中國商務部新聞發言人何詠前4日對此回應稱，關於301調查，中方立場是一貫的。我們敦促美方與中方相向而行，共同維護中美經貿關係穩定。中方反對各種形式的單邊限制措施，包括以「強迫勞動」為由對華實施的一系列貿易限制措施，對此中方已多次表達嚴正立場。

何詠前說，關於美國貿易代表辦公室提到的雙方降低有關產品關稅事，根據前期經貿磋商的共識，中美雙方同意建立貿易理事會，在理事會項下討論同等規模產品對等降稅框架安排。中方認為，這一安排將是美方在對華關稅政策上邁出的正確一步，對於穩定和拓展中美雙邊貿易具有積極意義。雙方經貿團隊將保持密切溝通，盡快商定具體安排並推動實施。

此前，外交部發言人毛寧已於3日回應指出，中方一貫反對各種形式的單邊關稅措施，關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，經貿問題應該在平等、尊重、互惠的基礎上通過對話協商解決。毛寧還強調，中國不存在所謂的「強迫勞動」，中方也反對以此為藉口搞政治操弄。

另據報導，美國商務部5月31日採取行動，著手封堵一處已存在一年的所謂「監管漏洞」。據稱，該「漏洞」可能導致多家企業得以向位於中國境外的中國實體出口頂尖芯片(晶片)。

對此，何詠前稱，中方注意到有關情況。近年來美方不斷以國家安全為由濫用出口管制，嚴重損害中國企業正當權益，嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重衝擊全球半導體產業鏈供應鏈穩定，中方對此一貫反對。中方敦促美方盡快糾正錯誤做法，停止對華歧視性措施，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

據報導，美國商務部工業和安全局（BIS）發布最新指導規則，明確表示即便相關實體的註冊地、運營地都位於中國境外，只要其實際總部歸屬中國境內的實體主體，BIS也將針對這類主體嚴格執行先進芯片相關的出口許可證審核要求，沒有獲得許可一律不得供貨。