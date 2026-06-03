我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「郵差被狗咬最多」 洛杉磯連三年居全美之首

世界盃／梅西、C羅6度參戰寫歷史 本屆最年輕選手僅17歲

軍方大清洗後…中國防長董軍神隱半個月 官宣6月1日訪南非

中國新聞組／北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國防部長董軍神隱半個月後，官宣於6月1日應邀訪問南非。圖為董軍2025年11...
中國國防部長董軍神隱半個月後，官宣於6月1日應邀訪問南非。圖為董軍2025年11月1日赴馬來西亞出席東協國防部長會議。(美聯社資料照)

中國國防部長董軍在5月中「川習會」後即未再公開露面，並缺席若干重要場合，一度引發外界關注。中國國防部2日零時許發布新聞稿稱，6月1日，董軍應邀訪問南非，期間與南非國防和退伍軍人部部長莫采卡舉行會談。

新聞稿稱，董軍與莫采卡就兩國兩軍關係、國際地區形勢和共同關心的問題深入交換意見，表示將落實好兩國元首重要共識，持續深化全方位務實合作。會談前，莫采卡為董軍舉行歡迎儀式，並陪同檢閱儀仗隊。

董軍近期動向引發外界矚目，尤其他未參加今年於新加坡舉行的香格里拉對話，更引發海內外輿論熱議。就在輿論甚囂塵上之際，中國國防部公布董軍出訪南非的訊息。

董軍前一次出訪是4月28日赴吉爾吉斯首都比斯凱克，出席上海合作組織成員國國防部長會議。

有網友在社群平台上分析董軍的動向，有輿論提到，5月25日巴基斯坦國防軍司令兼陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）率代表團抵達北京，但是中國方面卻沒有安排董軍與穆尼爾會面，有媒體報導是由軍委副主席張升民出席會談，新華社報導則指出，是中國外交部長王毅在5月25日會見穆尼爾。

近年來解放軍持續大清洗，軍中最高領導機構中央軍委七人中有五人落馬，包括兩名軍委副主席張又俠、何衛東，軍委聯合參謀部參謀長劉振立，國防部長李尚福和軍委政治工作部主任苗華。

有媒體指出，苗華落馬後，多次傳出董軍被調查的消息；有政治觀察人士表示，苗華出事但董軍還在位，可能是兩人牽扯並不太深，也可能是董軍積極與苗華撇清關係，再加上現在沒有合適的國防部長人選，所以說董軍是「帶病上崗」。

但董軍並沒有像前兩任防長那樣被提拔為國務委員、中央軍委員，外界稱董軍是迄今為止中共歷史上地位最低的國防部長。

南非 川習會 新加坡

上一則

挪威海域發現18世紀沉船 撈出大量中國青花瓷

下一則

6月訪朝？韓媒：習近平外交滿檔沒空 寮英巴政要輪番訪中

延伸閱讀

神隱半個月後 中國官宣防長董軍應邀訪問南非

神隱半個月後 中國官宣防長董軍應邀訪問南非
中國防長董軍連2年缺席香會 中方派少將率團出席

中國防長董軍連2年缺席香會 中方派少將率團出席
中國防長董軍將缺席香會 美中錯失高層軍事溝通機會

中國防長董軍將缺席香會 美中錯失高層軍事溝通機會
中國僅派學者出席香格里拉對話 澳防長嘆北京錯失溝通機會

中國僅派學者出席香格里拉對話 澳防長嘆北京錯失溝通機會

熱門新聞

涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

2026-06-01 21:07
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20

超人氣

更多 >
加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡
比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友

敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友
為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺