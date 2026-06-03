軍方大清洗後…中國防長董軍神隱半個月 官宣6月1日訪南非

中國國防部長董軍神隱半個月後，官宣於6月1日應邀訪問南非。圖為董軍2025年11月1日赴馬來西亞出席東協國防部長會議。(美聯社資料照)

中國國防部長董軍在5月中「川習會 」後即未再公開露面，並缺席若干重要場合，一度引發外界關注。中國國防部2日零時許發布新聞稿稱，6月1日，董軍應邀訪問南非 ，期間與南非國防和退伍軍人部部長莫采卡舉行會談。

新聞稿稱，董軍與莫采卡就兩國兩軍關係、國際地區形勢和共同關心的問題深入交換意見，表示將落實好兩國元首重要共識，持續深化全方位務實合作。會談前，莫采卡為董軍舉行歡迎儀式，並陪同檢閱儀仗隊。

董軍近期動向引發外界矚目，尤其他未參加今年於新加坡 舉行的香格里拉對話，更引發海內外輿論熱議。就在輿論甚囂塵上之際，中國國防部公布董軍出訪南非的訊息。

董軍前一次出訪是4月28日赴吉爾吉斯首都比斯凱克，出席上海合作組織成員國國防部長會議。

有網友在社群平台上分析董軍的動向，有輿論提到，5月25日巴基斯坦國防軍司令兼陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）率代表團抵達北京，但是中國方面卻沒有安排董軍與穆尼爾會面，有媒體報導是由軍委副主席張升民出席會談，新華社報導則指出，是中國外交部長王毅在5月25日會見穆尼爾。

近年來解放軍持續大清洗，軍中最高領導機構中央軍委七人中有五人落馬，包括兩名軍委副主席張又俠、何衛東，軍委聯合參謀部參謀長劉振立，國防部長李尚福和軍委政治工作部主任苗華。

有媒體指出，苗華落馬後，多次傳出董軍被調查的消息；有政治觀察人士表示，苗華出事但董軍還在位，可能是兩人牽扯並不太深，也可能是董軍積極與苗華撇清關係，再加上現在沒有合適的國防部長人選，所以說董軍是「帶病上崗」。

但董軍並沒有像前兩任防長那樣被提拔為國務委員、中央軍委員，外界稱董軍是迄今為止中共歷史上地位最低的國防部長。