這3件事惹惱北京 中國官媒痛斥菲律賓「瘋狂的表演」

中菲兩國近期在多個議題持續緊張。據新華社背景的公眾號「牛彈琴」3日刊文稱「國與國之間最大的危險是誤判」，並點名菲律賓涉中國公民執法、日菲海域劃界及對華援助言論等爭議，稱相關行動「消磨中國耐心」，並強調「耐心有限」。(歐新社)

中國與菲律賓在南海等議題持續緊張之際，具新華社背景的公眾號「牛彈琴」3日刊文稱，「國與國之間最大的危險是誤判」，並警告菲律賓「把克制當成怯懦」。文章稱「有一個鄰國正在進行瘋狂表演」，列舉三項「傷害中國人感情」事件，包括抓捕中國人、日菲海域劃界談判及菲國防部長相關言論，並稱相關行為「嚴重消磨中國耐心」，強調「耐心有限」，並警告菲律賓「三思」。

「牛彈琴」3日一早刊出題為「這個鄰國，請繼續你瘋狂的表演」的文章指，有個鄰國，感覺正在進行瘋狂表演。「東南亞 十國，與中國總體關係都很不錯，但唯一菲律賓，各種上躥下跳。」

文章提到「最近至少三件嚴重傷害中國人感情的事情」，包括：

一、大肆抓捕中國人，並稱有中國公民在羈押期間死亡；

二、菲律賓與日本啟動「日菲間專屬經濟區和中國架劃界談判」，涉及台灣以東海域；

三、菲律賓國防部長特奧多羅稱中方援助「未展現長期誠意」，是「包裝和欺騙」。

針對「日菲間專屬經濟區和中國架的劃界談判」，文章認為，看劃界地區就在台灣以東，「是公開吃台灣的豆腐」。中國外交部發言人毛寧5月29日說法指出，中方已提出交涉。同時提及中國海警在台灣島以東海域巡查，稱此舉是對相關「劃界談判」的回應。「讓中國這樣大動干戈，也是非常少見的，也必須給日本和菲律賓記上一帳。」

文章亦指，美以伊戰事爆發後，荷莫茲海峽被封鎖，全球化肥和能源供應隨之陷入緊張。「在菲律賓最困難的時候，中國雪中送炭，向菲律賓提供化肥、燃料等物資，但換來的是什麼？」然而，菲律賓國防部長特奧多羅言論稱中國援助是「包裝和欺騙」，不論如何都不會改變馬尼拉對中國的看法。文章批，這「真是狼心狗肺」。

文章批評，近幾年，菲律賓開放大量軍事基地，讓美國大兵進駐；菲律賓在南海議題上的動作，並指相關行為「嚴重消磨中國耐心」；最近菲律賓爆發一系列嚴重傷害中國人感情的事情，這都是在嚴重挑戰中國底線。過往的情誼，總經不起現實的反覆透支。

文章引用韓非子名言「國小而不處卑，力少而不畏強，無理而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也」，暗指相關行為可能帶來風險。「中國對菲律賓保持了足夠的耐心，還總是試圖跟菲律賓講理，有時還忍不住伸手幫一把，如果換做美國，如果和美國有島嶼爭端，美國有這樣的耐心嗎？分分鐘可能就軍艦大炮上了。」

文章最後提醒，這個世界，人在做，天在看。不是不報時候未到，時候一到一切都報。菲律賓，請繼續你瘋狂的表演。但耐心總是有限度的，別真把中國逼到「是可忍孰不可忍」的境地。文章並以「何去何從，菲律賓真要三思」作結。