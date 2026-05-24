神舟23號 首位香港女太空人今升空

神舟23號太空人朱楊柱(中)、張志遠(右)、黎家盈(左)。(新華社)

中國23日宣布，神舟23號載人太空船訂24日23時08分發射，三名太空人 由朱楊柱、張志遠、黎家盈組成，朱楊柱擔任指令長。而黎家盈是首位香港 出身的女性太空人，她以「載荷專家」身分升空執行任務。

央視新聞報導，神舟23號載人飛行任務新聞發言人說明此次任務，包括由一名太空人進行一年期在軌駐留試驗。這一年的太空駐留有三個目的，首先是將實施大陸首個太空人體研究計畫，全面獲取太空人更長期飛行數據，豐富任務實施經驗。

其次是將驗證太空人長期飛行健康保障能力，完善在軌醫療與防護體系；最後是將為科學項目和相關技術驗證提供更長期延續性研究機遇。至於哪位太空人執行此項任務，發言人說，會依具體在軌任務執行情況下確定。

按，目前太空人單次在軌停留最長時間紀錄為437天，由俄羅斯太空人瓦列里．波利亞科夫於1994至1995年在「和平號」太空站創造。‌‌

另，這次出任務的太空人黎家盈是來自香港的女警察。她今年43歲，是三個孩子的媽，原為香港警務處警司，擁有香港大學計算機博士學位，專攻信息安全與數字取證，她在好奇下報名中國太空人在港澳的甄選考試，進入北京航天城受訓，先後完成了八大類200餘項訓練科目，累計1700多個學時，以優秀成績通過飛行資格評定。