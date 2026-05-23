我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉

每年不自覺損失幾千元 投保紅藍卡常見8錯誤

中國中科院士周成虎傳遭調查 涉衛星遙感、低空經濟等弊案

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中媒報導，現年62歲的中國科學院院士、地理學家周成虎，已遭湖南省郴州市紀委監委帶...
中媒報導，現年62歲的中國科學院院士、地理學家周成虎，已遭湖南省郴州市紀委監委帶走調查。（取材自風聞社區微博）

中國近年持續加強反腐「打虎」行動，中媒近日引述多名知情人士透露，現年62歲的中國科學院院士、地理學家周成虎，已遭湖南省郴州市紀委監委帶走調查。據報導，周成虎與20多家企業存在關聯關係，並在多家公司擔任股東或高層職務，相關企業多集中於衛星遙感、地理資訊與低空經濟等領域。

「經濟觀察報」指出，現年62歲的中國科學院院士、地理學家周成虎，近日遭紀委監察機關帶走調查。據了解，中國科學院與中國工程院院士為院士向來被視為是中國科學和工程技術領域最崇高的榮銜。

報導指出，多位知情人士於5月18日至22日期間確認上述消息。其中兩名內部知情人士透露，周成虎於今年4月下旬，在其任職的中國科學院地理科學與資源研究所（中科院地理所）辦公樓大廳，被紀委監委工作人員當場帶走，具體辦案單位為湖南省郴州市紀委監委。

另有一名來自湖南郴州的政界人士證實，周成虎案確由郴州市紀委監委查辦。該報5月21日也向中科院地理所綜合辦公室查證，對於周成虎是否已遭帶走調查，以及目前是否仍在中科院地理所工作等問題，辦公室人員均回覆稱「不太清楚」。

公開資料顯示，周成虎出生於江蘇南通，畢業於南京大學地理系，後取得中國科學院地理研究所博士學位，49歲當選中國科學院院士，曾被中國科學院主管的媒體形容為「大器早成」。

周成虎主要研究領域包括空間數據挖掘、地理系統建模、水文水資源，以及地理信息系統與遙感應用研究。有其同行人士表示，「在比較『窮』的地理學科領域，周成虎所從事的研究方向，卻是經費較為充足、經濟利益比較大的。」

此外，兩名周成虎同事稱，周成虎與多家關聯企業之間的關係，可能是此次案發原因之一。報導稱，自上世紀90年代起，中國開始鼓勵科研人員創業。工商檔案資料顯示，周成虎與20多家企業存在明顯關聯，至少曾在17家公司擔任股東，在19家公司擔任或曾擔任高層職務。

經濟觀察報進一步指，相關企業主要集中於衛星遙感、地理資訊等領域，其中規模較大者包括蘇州中科天啟遙感科技有限公司與廣州中科雲圖智能科技有限公司，周成虎均為其大股東及實際控制人。

此外，港媒「明報」提到，中國近年已有多名兩院（中國科學院、中國工程院）院士落馬。中國工程院院士、張堯學去年10月遭查，近日被開除黨籍並移送司法。官方通報稱，其非法收受巨額財物，並在幹部選拔任用、授予學術稱號及榮譽表彰等工作中為他人謀取利益並收受財物，助長學術領域不正之風與腐敗問題。

記者24日上午8時53分查閱中科院地理所官方網站，仍然可見周成虎訊息刊載在網站上...
記者24日上午8時53分查閱中科院地理所官方網站，仍然可見周成虎訊息刊載在網站上。（取材自中科院地科與資源研究所網站）

上一則

神舟23航天員黎家盈 最大挑戰：與家人分開 去大家庭工作

下一則

王文濤會美副貿易代表 籲盡快敲定中美經貿磋商成果細節

延伸閱讀

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？
美重啟中國計畫？4華人學者遭逐 助發聲教授被封實驗室

美重啟中國計畫？4華人學者遭逐 助發聲教授被封實驗室
美人才外流帶動全球科研版圖變化 馬普學會主席：中歐都受益

美人才外流帶動全球科研版圖變化 馬普學會主席：中歐都受益
國務院以向伊朗提供衛星圖像為由 制裁3家中國公司

國務院以向伊朗提供衛星圖像為由 制裁3家中國公司

熱門新聞

涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
中國於今年5月1日起，給予對53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴總統率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼。圖為賴清德本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

2026-05-19 10:25
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
61歲的順絡電子董事兼總裁施紅陽。（取材自每日經濟新聞）

給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權

2026-05-16 07:30
樊振東壓力大一臉嚴肅。（視頻截圖）

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

2026-05-17 21:05
今年以來，中國鋁加工行業呈現出產銷兩旺的火熱態勢。有鋁加工業者表示，今年訂單特別多，每天生產的產品當天就會有運輸車載走，幾乎處於零庫存狀態。圖為山東省鄒平縣創新集團板材公司冷軋生產線的工人，在吊裝輕質高強合金鋁卷。（新華社）

「幾乎0庫存」中國這行業在全球爆單

2026-05-19 11:47

超人氣

更多 >
可能摸黑上學…全年日光節約時間 誰受益？誰受害？

可能摸黑上學…全年日光節約時間 誰受益？誰受害？
馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力

馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力
沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了
綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作

綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作
移民新規大轉變 須回母國申請綠卡 來美難度升級

移民新規大轉變 須回母國申請綠卡 來美難度升級