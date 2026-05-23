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美媒預判2030年解放軍全球第一支裝備六代機軍隊 美國要等2040年

記者林宸誼／即時報導
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中國殲50第6代戰機曾在2025年曝光。美媒「軍事觀察雜誌」分析稱，解放軍預計會...
中國殲50第6代戰機曾在2025年曝光。美媒「軍事觀察雜誌」分析稱，解放軍預計會在2030年成為世界上第一個裝備第6代戰機的軍隊。美軍則預計要到2040年才能部署。不過軍事評論員魏東旭認為，應該是不止一個型號。圖為殲50。（取材自微信「樞密院十號」）

中國殲50第6代戰機曾在2025年曝光。美媒「軍事觀察雜誌」分析稱，解放軍預計會在2030年成為世界上第一個裝備第6代戰機的軍隊。美軍則預計要到2040年才能部署。不過中國軍事評論員魏東旭認為，應該是不止一個型號。

殲50戰鬥機是中國正在研發的第6代隱身戰鬥機，由中國航空工業集團瀋陽飛機工業集團（沈飛）研發，是中共空軍的第二款第六代戰機原型。

央視新聞報導，軍事評論員魏東旭表示，現在中國進行測試的第6代戰機，應該是不止一個型號，技術狀態非常穩定。現在應該頻繁試飛，一旦定型之後有多個型號同步生產，換裝的速度是比較快的。

魏東旭進一步指出，第6代戰機具備超強的隱身能力，除了中國，誰也看不到。還可以和更為先進的隱身無人機聯合作戰。會成為智慧化、信息化空中作戰的關鍵點。

美國空軍參謀長阿爾文（Gen. David Allvin）曾在2025年9月22日宣布，美國空軍的首架第6代戰機F-47目前正由波音公司製造，預計將於2028年首飛。

當天，波音防務在社交媒體上發布美國空軍最新6代戰機專案F-47的相關影片，並附文稱新一代技術將確保該款戰機「主宰天空數十載」。不過影片遭到群嘲，網友紛紛表示「AI渲染做得不錯」。有評論稱，這兩段粗製濫造的AI影片「差不多是高中PPT的水準」。還有人批評波音「PPT造機」，「永遠在畫餅，從未真落地」。

實際上，該動畫並未展示F-47戰機飛行和作戰的模擬場景，僅是將先前已公布的圖片做了動態處理。

解放軍 中共 波音

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