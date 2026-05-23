中國超美國 成德國最大外資國 王文濤6月底訪問布魯塞爾

隨著中國企業加速「出海」，中國去年超過美國，成為德國 最大外資項目來源國；而歐中貿易緊張局勢或升級，中國商務部 長王文濤預計6月底訪問布魯塞爾舉行關鍵會談。

據南華早報報導，德國聯邦外貿與投資署(GTAI)21日報告顯示，中國企業去年在德投資項目228個，同比增14.6%，超過美國的206個，瑞士、英國、荷蘭位列德國前五大外資來源國後三位。去年德國外國直接投資項目共1564個，同比降9.3%，歐盟 國家占比33%；外國企業在德計畫創造就業約2.5萬個，計畫投資約118億歐元。安永報告指出，高稅收、勞動力與能源成本高昂、官僚程序僵化，是德國引資能力下滑原因。

另據路透報導，報告顯示，外國公司在德計畫創造約2.5萬個就業崗位，低於前一年的近3萬個；計畫投資約118億歐元，約為2024年投資水平的一半。

安永德國負責人亨里克・阿勒斯表示，德國經濟多年下滑，企業因銷售利潤不佳、經濟環境不確定推遲或取消投資。德國聯邦外貿與投資署董事總經理阿奇姆・哈蒂格稱，國際不確定性令企業投資謹慎，德國降幅較溫和，仍是穩健商業投資地。

德國總理梅爾茨2月訪華時呼籲中企加大對德投資，稱德國已改善投資環境，期待中方投資汽車、機械等領域。與此同時，2025年中國再度成為德國最重要貿易夥伴，雙邊貿易額2518億歐元，同比增2.1%。

另外，隨著雙方貿易緊張局勢一觸即發，王文濤預計於6月29日至30日赴布魯塞爾，與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇(MarosSefcovic)舉行關鍵會談。法廣引述知情人士指出，王文濤的此次訪問緊隨在布魯塞爾近期將就歐盟應如何應對中國政策所引發的、被視為對其經濟構成衝擊的威脅而展開的一系列高層討論之後。