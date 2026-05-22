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中礦產資源新法 用重罰加強管控戰略性資源

記者賴錦宏／綜合報導
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中國是全球最大的稀土生產國，圖為內蒙古包頭白雲鄂博礦區。（取材自微博）
中國是全球最大的稀土生產國，圖為內蒙古包頭白雲鄂博礦區。（取材自微博）

中國總理李強日前簽署國務院令，公布「礦產資源法實施條例」，自6月15日起施行。該條例將進一步完善礦產資源儲備和應急制度，加強對礦產資源的管控。並提到「明確相關違法行為涉及戰略性礦產資源的，在法定幅度內從重處罰。」

川習會後，白宮17日公布會後事實清單指出，中國將回應稀土與關鍵礦物供應短缺關切，並承諾未來三年每年採購至少170億美元美國農產品。白宮並首次點名關鍵礦物「銦」，稱其為半導體與光通訊重要材料。

新華社20日報導，上述「條例」旨在保障修訂後的礦產資源法有效實施，促進礦產資源合理開發利用，加強礦產資源和生態環境保護，推動礦業高質量發展，保障礦產資源安全。「條例」共8章79條，主要規定了以下內容。

一是進一步完善礦業權制度。對礦業權的設立、出讓、續期、轉讓等作出具體規定；

二是細化礦產資源勘查、開採相關制度。規定建立健全基礎性地質調查技術標準和規範體系，明確申請勘查許可證、採礦許可證的程序，強化礦業用地保障，促進礦產資源綜合利用，明確礦產資源儲量報告的法定效力；

三是細化礦區生態修復相關制度。明確採礦權人是礦區生態修復的責任人，細化礦區生態修復方案應當明確的內容，規定了礦區生態修復的完成時限和驗收程序；

四是進一步完善礦產資源儲備和應急制度。明確構建戰略性礦產資源儲備體系應當遵循的原則，對戰略性礦產資源產品儲備、產能儲備和產地儲備相關制度作進一步細化，完善礦產資源應急處置措施；

五是進一步完善監督管理制度。細化礦產資源開發利用水平評估制度，對從事礦產資源勘查的單位實行備案和分級分類監管，明確礦業權人之間爭議的解決機制。完善法律責任，明確相關違法行為涉及戰略性礦產資源的，在法定幅度內從重處罰。

國務院 李強 稀土

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