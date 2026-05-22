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上月才制裁 傳歐擬豁免1中國晶片商 緩解車企供應鏈壓力

記者陳宥菘／即時報導
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彭博報導，歐盟委員會最快將在本周提議，對中國晶片製造商揚傑科技實施豁免，以緩解車...
彭博報導，歐盟委員會最快將在本周提議，對中國晶片製造商揚傑科技實施豁免，以緩解車企的供應壓力。（路透）

歐盟4月剛通過針對俄羅斯的第20輪制裁，其中包括一家中國大型半導體供應商揚杰科技，卻直接衝擊歐洲汽車供應鏈。如今傳出在歐洲汽車製造商施壓後，歐盟委員會最快本周提議暫時對該公司實施豁免。

彭博21日引述知情人士報導，歐盟委員會最快將在本周提議，對中國晶片製造商揚杰科技實施豁免。不過，這一措施仍需獲得歐盟27個成員國批准後才能生效。

揚杰科技於今年4月被列入歐盟第20輪對俄制裁名單，理由是該公司數十批技術產品據稱流入俄羅斯，且產品被發現用於針對烏克蘭的無人機和滑翔炸彈。

知情人士指出，歐洲汽車製造商曾遊說歐盟推遲實施禁令，因為車企尚未有足夠時間實現供應鏈多元化，相關措施可能導致庫存數周內耗盡。

報導也稱，任何豁免預計都只是臨時安排，可能持續數個月，以便業界爭取時間尋找替代供應商。

總部位於江蘇揚州的揚杰科技，是中國知名功率半導體企業，產品涵蓋材料、晶圓與封裝器件，產品應用於新能源車、AI、5G通訊與工業設備等領域。

報導提到，去年年底，中國控股晶片製造商安世半導體內部爆發企業控制權糾紛，並演變為公開爭端，汽車產業當時已感受到嚴重供應壓力。

當時，荷蘭政府援引冷戰時期旨在保護國家安全的法律，接管這一公司位於荷蘭的業務。北京隨後採取反制措施，限制安世半導體中國子公司的出口，導致晶片短缺，並影響多家汽車企業生產。

金融時報曾報導，自去年「安世危機」以來，行業對於揚杰科技的依賴有所增加。

此後，在人工智慧應用帶動下，記憶體晶片需求激增，也進一步壓縮供應並推高價格。

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