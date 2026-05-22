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觀察站／川普大陣仗訪問北京 60輛車隊展現美版威儀

記者廖士鋒
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美國總統川普車隊13日晚間經過北京四季酒店附近。（記者廖士鋒／攝影） 廖士鋒
美國總統川普車隊13日晚間經過北京四季酒店附近。（記者廖士鋒／攝影） 廖士鋒

5月15日下午2時3分，甫從中南海離開的川普車隊正駛過北京東二環。頃刻間，機場停機坪已為其準備歡送儀式，川普拍拍中共政治局委員王毅的肩膀道別後登上美國空軍一號，揮揮拳，結束新任期的首訪中國。

川普的3天北京之旅留下不少印記：在機場，大批攝影迷蹲點空軍一號與美軍運輸機起降；在四季酒店周遭，數百名市民守候車隊經過；在天壇與車隊行經處，還有嚴密的臨時管控措施；機場高速與天安門掛起的美國國旗也被很多民眾打卡。

雙方這次達成「建設性戰略穩定關係」的共識。而從川普訪問中國顯露出的「友誼」與「較勁」來看，兩大強權相處的新模式，或許已然逐漸浮現。

中共為川普在人民大會堂舉行的歡迎儀式，是去年4月底才推出的新版。舉凡軍樂隊演奏的節拍、儀仗隊分列式抬腿角度、小朋友間隔距離、禮砲分貝數等，都有細密的規定，旨在呈現其「大國威儀」。由於這是美國總統首次「體驗」，川普本人讚不絕口，現場可見分列式尾聲突然高喊口號時，他特意擺頭端詳，事後也盛譽分列式「難以置信」。而這場精心準備的「閱兵」後，習近平就台灣議題向川普示警，若處理不好「兩國就會碰撞甚至衝突」，言下之意自是不必多說。

美方也向北京乃至全中國傳遞「美國強盛」的訊號。除了多架美軍C-17運輸機接連降落北京，川普車隊在北京大街行駛的陣容也展現了美版「大國威儀」。記者曾在不同位置一共三度目視川普車隊經過，整整60輛的美國車隊遠多於一般到訪北京的外國元首。在馬路邊、大樓裡觀看的民眾也有不少。

從媒體的角度來看，雙方的協調溝通似乎也出現些微落差。例如在人民大會堂東大廳入場採訪前，有白宮官員突然攔住兩岸三地記者高喊「白宮優先」；天壇參訪又發生美方記者「被關在小房間」的突發事件。

另外，值得注意北京對美工作的人事布局。除由國家副主席韓正接機，出席歡迎儀式的中共官員有蔡奇、王毅、何立峰、董軍、鄭柵潔、藍佛安、王文濤等正國級、副國級與部級、司級等大陣仗官員。

與9年前相較，這次歡迎儀式沒有人大副委員長、政協副主席及政法委高層出席，基本以外事班底為主，且副國級以上官員從9位縮減為3位，大會堂內也不再安排編鐘演出與兒童合唱團迎賓。這應會是新定位下的「新常態」。

川普 天安門 王毅

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