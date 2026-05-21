中政府支出6個月來最大幅度縮減 或增基建支出提振成長

中國可能加大基礎建設支出，以支撐經濟增長。圖為中國新一代高速動車組試驗樣車CR450AF-0201、CR450BF-0501停於重慶西動車運用所存車。（抖音截圖）

中國4月的政府支出創6個月來最快速度縮減，這一舉措導致經濟活動全面出現意外放緩。未來，中國可能加大基礎建設支出，以支撐經濟增長。

彭博20日報導，基於中國財政部 20日公布的數據測算，廣義公共支出同比下降7.3%，降幅較3月的2.5%進一步擴大，創下自去年10月以來最大跌幅。相比之下，廣義財政收入則增長2%。

彭博分析，這些數據有助解釋中國4月固定資產投資意外收縮的原因。此前，中國固定資產投資曾在今年早些時候出現反彈。再加上消費支出疲弱，投資下滑抵消了出口強勁增長帶來的支撐，拖累整體經濟活動表現。

經濟師分析，財政支出收縮可能是多方面原因。第1季經濟增長表現穩健，或削弱了官方進一步擴大支出的動力。也有分析認為，4月可能出現資金缺口，因為部分建設從2025年底提前至2026年初實施，而新項目尚未獲批。此外，官員們也可能面臨償還拖欠企業款項的壓力。

根據彭博測算，中國4月一般公共預算中的基礎設施相關支出同比大跌17.7%，較3月8.5%的降幅進一步擴大。

中國可能加大基礎建設支出，以支撐經濟增長。一些經濟師估計，中國4月經濟增速已放緩至約4%，低於政府設定的全年4.5%至5%增長目標。

今年4月，中共中央政治局承諾加快推進水利、電力、算力、通信等基礎設施網路建設。國金證券估計，今年這些項目的投資規模可能超過7兆人民幣。