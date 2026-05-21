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傳聞是真的…央視：中國殲10CE輾壓歐洲2款頂尖戰機

中國新聞組╱北京21日電
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殲-10CE性能相當優越。(取材自看看新聞Knews )
殲-10CE性能相當優越。(取材自看看新聞Knews )

兩年前卡達「吉扎爾2」多國聯合空軍演習中，巴基斯坦空軍以中國製的殲10CE戰機，與卡達空軍的歐洲「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon）模擬對抗，傳出殲10CE以9：0大勝的消息；當時各國外軍事論壇和媒體炒得沸沸揚揚，但中國都沒報導、軍演各方也未披露相關信息，大家都只當是傳聞，直到近日，央視軍事科技節目正式報導了這件事，才算徹底實錘。

根據央視軍事視頻報導透露，巴基斯坦空軍裝備的中國製殲10CE，以9：0大勝卡達空軍的歐洲「颱風」戰鬥機，其中超視距空戰4：0、近距格鬥5：0，妥妥的全面完勝，戰績不亞於去年五七空戰對上印度「陣風」的6：0大勝，歐洲兩款頂尖非隱身戰機，都被殲10CE大比分輾壓。

殲10CE並不是中國頂級戰機，在中國排行頂多第六，而「陣風」、「颱風」是歐洲響噹噹的非隱身頂級戰機。據分析指出，大幅改進後的殲10C，比殲-10A/B先進許多，已從空優戰機升級為多用途戰機，就算是出口型的殲10CE，性能也相當優越。

據報導，殲10CE至少有兩大優勢壓過「颱風」：一是雷達，殲10CE雷達罩更大，用的是更先進一代的氮化鎵元件，而「颱風」用的是砷化鎵元件；二是隱身設計，殲10CE採用蚌式進氣道等隱身措施，雷達反射截面積僅1平方米左右，「颱風」則是5-10平方米。這意味著殲10CE能更早探測、鎖定「颱風」，再配上強悍的PL-15E中遠距空空導彈，「颱風」在超視距空戰中根本沒還手之力，就像五七空戰裡的印度「陣風」，連警報都沒來得及響就被擊落。

殲10CE能輾壓性拿下兩場大勝，最關鍵還是人的因素，近距格鬥拚的是飛行員的經驗和技術，比如把對手引到自己的優勢空域再致命一擊。巴基斯坦飛行員的技術和經驗本就遠超多數國家，更值得一提的是，卡達空軍裡有英國飛行員駕駛「颱風」，要是對抗的是這些英國飛行員，殲10CE的大勝含金量就更高了。

兩次大比分勝利，讓中國排行第六的殲10C外銷型號大放異采，這就好比古代的副將，直接打敗了敵方主將，優勢顯而易見；更可喜的是，這種跨代的顯著優勢還在不斷擴大。

巴基斯坦空軍裝備的中國製殲10CE，以9：0大勝卡達空軍的歐洲「颱風」戰鬥機。(...
巴基斯坦空軍裝備的中國製殲10CE，以9：0大勝卡達空軍的歐洲「颱風」戰鬥機。(視頻截圖)

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