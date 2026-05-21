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路透：俄軍人在中國接受祕訓後 投入對烏克蘭作戰

中國新聞組╱北京21日電
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一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)
一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)

路透近日引述三家歐洲情報機構消息及內部報告指出，中國武裝部隊2025年底在北京、南京等多地祕密訓練約200名俄軍，內容涵蓋無人機、電子戰與反無人機作戰等關鍵技術。俄軍赴中受訓是新情況，其中部分受訓人員之後已返回烏克蘭，直接參與在俄占克里米亞與札波羅熱地區的無人機作戰。

路透取得俄中協議顯示，雙方在2025年7月約定由中國武裝部隊在軍事設施訓練約200名俄軍，項目包括無人機、電子戰、陸軍航空與裝甲步兵；協議同時提到，數百名中國士兵也將赴俄受訓，且雙方不得對外公開或讓第三方知情。

歐洲情報機構指出，俄方人員赴中國受訓是新情況，且受訓者不少是可在軍中向下傳授技術的軍事教官，軍階從下士到中校不等。至少少數受訓俄軍已被確認，後來直接參與在俄占克里米亞與札波羅熱地區的無人機作戰。

中國外交部在給路透的聲明中表示：「在烏克蘭危機問題上，中方始終秉持客觀公正立場，致力於勸和促談，這是一貫和明確的，也受到國際社會見證。」聲明並稱：「有關方面不應蓄意挑動對抗或轉嫁責任。」

路透檢視四份去年11月、12月的內部報告顯示，俄軍在中國接受多項與烏克蘭戰場高度相關的訓練，包括在河北石家莊學習以無人機標定目標並發射82毫米迫擊砲，在河南鄭州接受反無人機防空訓練，使用電子戰步槍、撒網裝置與無人機反制來襲無人機，並在四川宜賓透過飛行模擬器操作多款FPV無人機。

另有報告指出，俄軍2025年11月在南京接受爆裂物、地雷構築、排雷、未爆彈藥與簡易爆炸裝置移除等訓練。報告所附照片顯示，身穿軍服的中國教官向俄兵展示工程裝備與掃雷方式。

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，中俄兩國已數度舉行聯合軍事演習。不過，北京當局一再宣稱在這場衝突中保持中立，並將自己形塑為和平調停者；西方制裁俄羅斯後，中國則持續購買俄國能源，成為莫斯科重要經濟支撐。

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