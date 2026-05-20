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俄傷亡擴大、烏漸扭轉戰局 外媒分析：習近平重估對台動武代價

編譯盧思綸／即時報導
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中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）15日在北京中南海花園。（路透）
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）15日在北京中南海花園。（路透）

俄烏戰情黃金交叉，烏軍憑藉創新無人機逆轉俄軍兵力優勢，今年為止取得領土進展；反觀俄方則傷亡持續擴大，卻難有重大突破。CNN分析，中國國家主席習近平已注意到這點，將在接下來6個月內緊盯俄烏走向，重新權衡對台灣動武的利弊。美國總統川普也應看見這個契機，善用俄國日益衰弱作為談判籌碼，加強北約對基輔的支持，並推動烏方可接受的和談方案；此舉也將向北京表明，若對台灣採取行動，將面臨協調一致的回應。

普亭原本寄望憑藉兵力優勢，在2026年一舉突破前線、奪取烏東爭議地區；然而，今年到目前為止，真正取得領土進展的其實是烏克蘭，而且烏軍持續造成俄方巨大損失。西方估計，俄軍現在每月死傷數接近甚或超過3萬至4萬人；俄軍在幾乎沒有取得領土進展的情況下，這樣的兵力消耗極為驚人。

CNN描述，此刻的烏克蘭早已不像苦撐求生的國家，而是靠著無人機與自主系統重塑戰場型態。烏軍已在前線建立10至15公里「殺戮區」，俄軍一推進就可能遭無人機攻擊；烏軍無人機也頻繁深入俄境，打擊軍事、能源與後勤目標，甚至據報具備攻擊莫斯科能力，讓普亭決定在「勝利日」閱兵期間臨時休兵。

普亭正面臨戰略失敗。報導指出，進攻方的成敗不只看領土得失，更要看是否達成開戰目標。普亭原本企圖迫使烏克蘭屈服、削弱北約並重建俄國在歐亞的主導地位，如今都愈來愈難實現。戰事焦點已限縮在烏東頓巴斯，俄軍奪取基輔的最初目標早已不可能。

CNN引述金融時報近日報導，川習會期間，習近平曾告訴川普，普亭最終恐怕會後悔入侵烏克蘭。這番發言不光透露他對俄國的看法，更重要的是北京正從俄烏戰汲取教訓，思考並等待在台海戰爭中對台灣展開行動。

中共解放軍迄今未有實戰經驗，而烏克蘭證明要讓決心抵抗的防衛方政權迅速崩潰，非常困難。

未來6個月，習近平將持續觀察俄烏戰局發展，並在對台盤算中重新衡量利弊。

CNN認為，美國有機會進一步強化習近平的謹慎態度。華府真正優勢在於盟友體系，以及動員理念相近國家共同防衛彼此利益的能力。現在明智之舉是持續強化北約對烏克蘭的支持，向普亭證明俄軍已難重新取得戰場動能，同時也向北京表明，若對台灣採取行動，將面臨協調一致的回應。

戰場新現實也正在改變談判局面。素來假定俄強烏弱的川普，如今更應看見俄國正日益脆弱，並善用這項籌碼，推動一項烏克蘭能接受的和談方案。

金融時報引述3名知情人士透露，隨著由美國主導的俄烏談判自2月停滯至今，歐盟各國研議由歐洲中央銀行前總裁德拉吉（Mario Draghi）或德國前總理梅克爾（Angela Merkel），參與未來可能與普亭的談判。其他可能人選還有芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）及其前任尼尼斯托（Sauli Niinistö）。

根據知情人士，因中東戰爭分心的川普政府已表態支持歐盟這步行動。歐盟外長下周將在賽普勒斯舉行的會議上，討論上述可能談判人選的優劣。

習近平 普亭 北約

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