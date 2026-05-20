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落實元首共識 中國外交部：將與美展開AI議題政府對話

中國新聞組／北京20日電
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中美同意展開人工智慧政府間對話，圖為藍思科技具身智能核心部件到整機組裝的垂直整合...
中美同意展開人工智慧政府間對話，圖為藍思科技具身智能核心部件到整機組裝的垂直整合制造平台。(取材自藍思科技官網)

中國外交部發言人郭嘉昆19日在例行記者會上表示，美國總統川普訪華期間，兩國元首就人工智慧問題進行了建設性交流，‌同意展開人工智慧（AI）政府間對話‌，以促進人工智慧更好服務人類文明進步和國際社會共同福祉。官媒評論亦強調落實元首共識、推動關係穩定發展

郭嘉昆在例行記者會上答問時表示，作為兩個人工智慧大國，中美雙方應該攜手促進人工智慧發展和治理。

分析指出，儘管中美在晶片管制、前沿模型等領域存在戰略競爭，但雙方仍認為在AI領域保持高層溝通對管控風險、穩定關係具有現實意義。2025年兩國元首釜山會晤已將人工智慧列為「合作前景良好」的領域之一。

新華社18日發表題為「以相向而行的行動落實好重要共識──二論把握中美關係新定位」評論文章亦指出，中方願同美方一道共同落實好元首會晤達成的重要共識，共同走出一條新時代大國正確相處之道。

「中美人工智能政府間對話」形成於時任美國總統拜登(Joe Biden)執政時期，是美中兩國在2024年4月26日外長會談時，根據雙方達成的共識所建立的政府間溝通機制，旨在協調AI技術合作與全球治理。 

此後，這項對話機制的首次會議於2024年5月14日在瑞士日內瓦舉行，中方由外交部主導，美方則由白宮國安會及國務院主導，雙方並有多個單位派代表與會。但雙方此後便未曾舉行過會議。

近年來，美中在AI領域的競爭漸趨激烈，甚至有演變為戰略博弈的趨勢。目前美國在AI頂尖模型創新上仍具備顯著優勢；中國則憑藉國家支持、產業整合與技術開源急起直追，使美國急欲防堵維持優勢，而中國則力求突破及超越。

美國財政部長貝森特日前提到，美中將討論如何為人工智慧發展建立安全規範。貝森特受訪時表示「好消息是，美國在這方面無疑領先全球，我們擁有最頂尖的AI公司。兩大AI超級強權即將展開對話，我們將建立一套推動AI最佳實踐的規範機制，確保這類先進AI模型不會落入非國家行為者手中。」

人工智能 人工智慧 川普

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