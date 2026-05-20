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習近平會普亭：世界面臨倒退回叢林法則的危險

為普亭列隊的中國軍人也被誇了 俄媒：挺拔、站如松柏

中國新聞組／北京20日電
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俄羅斯總統普亭19日晚乘坐專機抵達北京，開啟對中國為期兩天的國事訪問。當晚北京首都機場鋪展紅毯，中國儀仗隊禮兵列隊應候，繼川普訪中時展現讓白宮記者驚嘆的紀律，禮兵部隊再度讓外國媒體驚艷，俄羅斯媒體發文盛讚中國軍人身姿挺拔、站如松柏。

大象新聞報導，據了解，這是普亭第25次造訪中國，視頻畫面顯示，普亭在登上專車前順手脫下了外套。在俄羅斯的文化習慣中，人們通常會在進入室內或較為放鬆的環境後脫下外套。

在普亭抵達北京現場後，俄羅斯媒體發文盛讚中國軍人身姿挺拔、站如松柏，而這也不是解放軍禮兵部隊第一次獲得國外媒體稱讚。

▲ 影片來源：YouTUBE＠Vxinpai（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

美國總統川普13日搭乘空軍一號飛抵中國時，一段發生在機場的35秒畫面在網路暴紅。當時一名中國士兵站在跑道旁警戒，當「空軍一號」專機發出響亮轟鳴自他身旁滑行而過時，該名士兵絲毫不受影響，直到飛機完全通過後，仍保持原姿勢不動，引來外國記者感嘆「這傢伙連眼睛都沒眨一下」，許多網民也讚嘆中國軍人的紀律。

當時，中國軍號曾以1952年抗美援朝戰場上烈士邱少雲犧牲為例，稱「紀律重於生命」是中國打贏戰爭的鐵律。不少中國網民對此評論稱：「70多年後，這次中國又贏了」。

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