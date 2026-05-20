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川習會協議霧裡看花 北京流傳「3清單」可窺經濟算盤

香港特派員李春
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川普訪京，談成大交易，但這次沒有聯合聲明，沒有領導人監簽合作協議，基本呈霧裡看花，白宮說的話不可不信又不可全信，反而北京官方和財經圈有大道和小道的三張清單。觀看三張清單，可對大交易有全新認識。

首先一張來自中國商務部，說中美密集磋商，取得積極共識，大致是五大方面，即關稅安排形成積極共識；雙方同意成立貿易和投資理事會，討論雙方貿易投資關切、產品降稅；推動解決部分農產品非關稅壁壘和市場准入問題；一定範圍產品相互降稅等安排。這張清單相當粗線條，其中兩個理事會首次透露，但貝森特和何立峰在南韓的磋商，未就具體章程達一致，所以只在「同意成立」階段。

再看另一清單，是在經濟和國際關係學者圈中傳，內容不限經貿，像中美交易整體總結。交易分兩大類，一是立即可執行的，一是後續一、兩個月可落地的。

第一類中最快落地的是關稅，包含美方確認取消對中10%芬太尼關稅，24%對中懲罰性關稅再延長18個月暫停徵收；中方對等取消對美農產品10%至15%加徵關稅。二是成立常設經貿委員會和投資審查委員會，以後摩擦走機制協商；三是美方暫停對陸造船、物流、海事301調查18個月。第二類可立即落地的是科技與出口管制，包括美方暫停50%穿透性晶片出口管制規則18個月，中端晶片、設備放開對陸正常貿易。中方暫停稀土、關鍵礦產對等出口管制18個月。

其後是經貿之外的交往，成果包括商務簽證恢復，恢復中美直航航班，重啟留學生、學術交流，重啟禁毒聯合執法機制，兩軍恢復危機溝通熱線，特別要防止南海、台海軍事誤判等。

最後一張清單流傳範圍在市場派經濟學者圈，更加具體，像是峰會前中方準備清單，而不是最後結果。該清單以晶片、電動車、航空、金融、農業分成五大類，蘋果另單列一類。其中晶片是美方放寬限制，允許在中設AI研發中心，中方採購H100和H200特供版。這類涉及金額約68億美元；第二類電動車及儲能，美方開放4680電池技術，FSD部分授權，但供應鏈轉移沒談成。涉及金額約45億美元。

第三類航空領域，美方放行C-919適航，零配件供應及發動機維修；中方採購292架波音787、波音737MAX。涉及金額約255億美元；第四類是金融，美方承諾不行金融制裁，保持結算穩定；中方開放外資基金持股上限至51%；第五類農業和能源，承諾採購美國黃豆和玉米，以及美國的液化天然氣LNG。初步涉及金額約百億美元。

透過三張清單可總結規律，一是雙向開放，各取所需；二是主要由中方買買買，沒有要美方掏錢；三是從中方角度看，共同點是要中國經濟、產業鏈穩定；四是由交易達成看，雙方都不願談崩，不願出現全面脫鉤。三張清單都有參考價值。

川習會 川普 關稅

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