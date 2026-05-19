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川普防「奈米下毒」？訪華期間被指沒吃一口中國食物

中國新聞組╱北京19日電
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川習會國宴。（美聯社）
川習會國宴。（美聯社）

美國總統川普結束北京訪問後，一則「所有中國物品全數丟棄」的消息，在美國媒體圈與社群平台迅速延燒。隨行採訪的紐約郵報記者Emily Goodin在社群平台X透露，川普專機「空軍一號」返美前，美方人員要求所有隨行人士，將中方發放的證件、徽章等物品全部丟入垃圾桶，就連訪中期間使用的拋棄式手機，也不得帶上飛機。不只如此，據傳川普訪中期間沒吃一口中國食物，也引發熱議。

綜合媒體報導，消息曝光後，再度引發外界對美中互信程度的討論。長期關注中國議題的「反紫光奇遊團」成員許美華直言，川普此行不只全面防範電子監控，就連中方安排的晚宴食物也未碰一口，川習會「簡直像諜報電影真實上演」。

許美華提到「看到有人在吹川習會大成功、美中關係空前美好，真的會笑死」。網路傳言川普之所以不碰中國食物，是在防範「奈米下毒」，因此只吃白宮廚師自己準備的食物。

不過，相關說法目前缺乏官方證實。白宮與美方代表團並未公開表示川普「全程不吃中國食物」，也沒有主流媒體拍到他拒絕用餐的明確畫面。相反地，公開影像顯示，川普在國宴場合仍正常參與祝酒與餐宴流程。

事實上，美國總統出訪時，本就有極為嚴格的維安與食安規範。根據歷年公開資料，美國特勤局在總統出訪前，通常會先審查宴會食材來源、廚房環境與接觸人員；部分情況下，白宮御廚也會與當地主廚共同監製餐點，甚至自備部分食材與飲水，以降低安全風險。

外界關注的「川普是否完全不碰中國菜」，目前仍停留在網路傳言階段。據了解，中方宴席曾安排烤鴨、宮保雞丁、生煎包等具代表性的中式料理，但並無可靠證據顯示川普全程拒吃。分析認為，相關說法之所以迅速發酵，某種程度也反映當前美中關係高度敏感下，外界對雙方互不信任氛圍的投射。

白宮 川普

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