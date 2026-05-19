北京瞭望／普亭訪華要簽大單 或敲定能源、AI與金融

圖為2025年5月8日，普亭(右)與習近平在莫斯科克里姆林宮舉行會談。(取材自中國外交部網站)

美國總統川普 前腳離開北京，俄羅斯 總統普亭 後腳公布訪京行程，兩人罕有地相隔4天錯肩而過。有猜測說，普亭眼看川普到訪北京大鑼大鼓，於是加快腳步前往，這說法是對今次訪問背景不解。

北京外交系統的說法，普亭到訪一早已定，其最主要背景在今年是「中俄聯合聲明」簽署30周年，被中方定為重要歷史性文件，30周年要安排連串活動紀念；其二今年還是簽定「中俄睦鄰友好合作條約」25周年，那被稱為奠定雙邊關係的又一重要文件，今年「逢五」要小慶。

普亭到訪北京的與川普的行程，雖然也是兩天行程，但有大大不同，如他所說是「賓至如歸」，所以行程多為實實在在的，其中普習峰會，主要討論「深化」雙邊的全面夥伴關係和戰略互動，並就國際和地區問題交換意見，兩人還要一起參加「俄中教育年」的活動。

與中美領導人見面「先說後做」不同，中俄在高層見面後，直接安排領導人見證簽署文件，包括中俄聯合聲明和一系列雙邊協議。就經貿議題，普亭還要與中國總理李強會晤，說是討論雙邊經貿合作前景。

在政治層面，預計在聯合聲明之類文件中，再度聲明雙方秉持不結盟、不對抗、不針對第三方，同時也不受第三方影響的原則。那「第三方」主要是美國，但外界猜測的美國介入，實施「聯中制俄」或「聯俄制中」，基本上不大靠譜。

北京經濟界人士說，中俄間的經貿合作討論主要是議題，即貿易、能源、跨境金融。也有說普亭急切訪京，主要是怕美國搶了俄羅斯的能源生意，川普要習近平買美國石油，俄羅斯不願分出這份市場。但也有專家說，中國買美國石油是有條件的，其中停止中東戰爭，這個條件沒那麼快實現，是以俄羅斯的大生意搶不走。

普亭說，中俄在能源領域將更大的驚喜和突破，據預估雙方可能推動擱置已久的「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目，在北京簽署最終協議。

但普亭今次到京，看點可能是另一些領域的突破。中俄雙方早已商定，在2030年前經濟合作有八大重點領域，即互聯互通、貿易投資、基礎設施建設、金融、科技創新、能源、工業、農業等。除了深化合作，兩地再有突破可能在兩個領域上的合作，一是人工智慧(AI)，一是跨境金融。