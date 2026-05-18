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「中美建設性戰略穩定關係」新華社：川習會最重要共識

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「中美建設性戰略穩定關係」新華社：川習會最重要共識

記者林則宏／即時報導
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新華社報導，15日上午，習近平在中南海與川普舉行小範圍會晤時再次提出，他與川普共...
新華社報導，15日上午，習近平在中南海與川普舉行小範圍會晤時再次提出，他與川普共同確定了中美「建設性戰略穩定關係」的新定位。（新華社）

5月14日上午，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂與美國總統川普舉行會談。新華社報導，習近平強調他在會中與川普贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位。新華社18日發表評論員文章指出，兩國元首同意構建「中美建設性戰略穩定關係」是最重要政治共識，為未來三年乃至更長時間的中美關係作出戰略指引

針對這次川習會，北京高度重視並一再強調川習同意構建「中美建設性戰略穩定關係」。新華社報導，15日上午，習近平在中南海與川普舉行小範圍會晤時指出，川普此訪是一次歷史性、標誌性的訪問，「我們共同確定了中美建設性戰略穩定關係的新定位」。

川普返美後，大陸外交部15日深夜發布中共外長王毅「向媒體介紹中美元首會晤情況和共識」新聞稿中，王毅也專門回答「如何理解『中美建設性戰略穩定關係』的新定位」。

王毅稱，「中美建設性戰略穩定關係」是合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定，是中美雙方堅守的目標，共同採取的行動。雙方要沿著兩國元首明確的方向，不斷豐富這一新定位內涵，將其轉化為具體政策和實際舉措，共同開啟中美關係的新篇章。

截至目前，新華社已就「中美建設性戰略穩定關係」發表兩篇評論員文章。15日題為「錨定中美關係新定位，共同書寫時代答卷」的評論員文章指出，此次川習取得的一個重要成果，就是習近平與川普贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位。

文章表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎。會談中，習近平再次向美方強調了台灣問題之於中美關係的重大意義。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。

新華社強調，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守美國歷屆政府在台灣問題上所作承諾，將不支持「台獨」的承諾真正落到實處，是美方應盡的國際義務，也是中美關係穩定、健康、可持續發展的必要前提。

新華社18日題為「樹立正確的戰略認知—論把握中美關係新定位」的評論員文章更指出，兩國元首同意構建「中美建設性戰略穩定關係」是這次川習會最重要政治共識。將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，有利於推動中美關係穩定、健康、可持續發展，為世界帶來更多和平、繁榮、進步。

文章表示，中美和平共處，關鍵在於遵守中美三個聯合公報，尊重彼此社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切，尊重各自的發展權利。實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。朝著構建「中美建設性戰略穩定關係」的方向，以更寬廣視野、更長遠眼光看待和把握中美關係，兩國定能共同走出一條新時代大國正確相處之道。

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