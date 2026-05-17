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川普專機掃過 「眼皮沒眨一下」震撼外網的中哨兵揭背景

中國新聞組／北京17日電
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全球矚目的川習會已落幕，相關話題仍持續延燒。美國總統川普抵達北京當晚，當空軍一號專機轟鳴駛過首都機場停機坪時，現場值勤的中國武警禮兵「眼皮都沒眨一下」，讓白宮隨行記者驚嘆。視頻曝光後引發網路熱議，禮兵部隊的嚴格選拔及值勤標準也成為討論焦點。

綜合「人民武警」微信公眾號、觀察者網報導，該批負責停機坪警衛任務的禮兵來自武警北京總隊某部，主要承擔各國元首、政要專機的警衛工作，並負責維護往來航班的安全起降，被稱為「國門第一哨」，也是來訪外賓眼中的中國軍人「第一形象」。

根據「解放軍報」報導，專機抵達時，通常由11名武警哨兵組成四角隊形，將面積千餘平方米的專機坪進行封控，「築起一道堅不可摧的防護網」；在空間配置上，哨兵距離專機最近為15米，最遠則為25米。

中國武警禮兵在空軍一號駛過時巍然不動。（取材自「人民武警」微信公眾號）
中國武警禮兵在空軍一號駛過時巍然不動。（取材自「人民武警」微信公眾號）

中國武警禮兵有嚴格的選拔標準。（取材自「人民武警」微信公眾號）
中國武警禮兵有嚴格的選拔標準。（取材自「人民武警」微信公眾號）

據了解，該部隊在執行此類任務時有嚴格的選拔與值勤標準，值勤方隊的人員身高要求統一在182公分至185公分之間，為了遇有情況能夠快速處置，還要熟練掌握常用外語。

由於專機保障任務耗時較長，禮兵在值勤前需嚴格控制進食與飲水量。因任務性質特殊，官兵在值勤時採取「夏不穿單、冬不穿棉」的著裝標準，一年四季均統一穿著秋衣、秋褲、常服、禮服及軍靴。

據了解，從新兵入伍到能夠正式上崗執行此項任務，最快需要兩年時間，整體入選率約為5%，可謂是「百裡挑一、優中選優」。

白宮 川普 川習會

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