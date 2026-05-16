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王毅送機：川習近9小時互動成果豐 習近平應邀今秋訪美

記者廖士鋒陳熙文／綜合報導
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美國總統川普（右）15日結束中國訪問的行程，在北京首都機場登上美國空軍一號飛機準...
美國總統川普（右）15日結束中國訪問的行程，在北京首都機場登上美國空軍一號飛機準備離去時，由王毅（中）送機。（路透）

美國總統川普15日結束訪問行程自北京搭機返美，由中國中央政治局委員、外交部部長王毅送機。王毅向媒體介紹川習會晤與共識時稱，這是兩國進入各自發展關鍵階段、中美關係站在新的歷史起點、兩國元首深入溝通、成果豐富的一次重要會晤，兩國元首並同意繼續通過會晤、通話或互致信函等方式保持密切聯繫。王毅還透露，習近平已接受美方的邀請，9月將回訪美國。

據央視新聞畫面，送機官員除王毅之外，還有外交部副部長馬朝旭（正部級）、駐美大使謝鋒。

此外，據新華社報導，王毅15日向媒體介紹川習會的會晤情況和共識，相關通稿長達近3800字。針對台灣議題，王毅說，這次會晤，台灣問題是重點議題之一。中國大陸的立場很明確：「第一，台灣問題是中國內政」，「中國和台灣同屬一個中國是自古至今的事實，是台海真正的現狀，也是二戰後國際秩序的重要組成部分。我們希望美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，履行應盡的國際義務」。

第二，「台灣問題是中美關係中最重要的問題，牽一髮而動全身」，「處理好了，兩國關係就能保持總體穩定，雙方就可以投入更多精力開展互利合作。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地」。第三，他強調，維護台海和平穩定是雙方最大公約數。

此外，王毅表示，應川普總統邀請，習近平主席將於今年秋季對美國進行國是訪問。雙方應共同努力，為兩國元首互動交往作出周全準備，營造適宜氛圍，積累更多成果。

王毅說，兩國元首互動相處近九個小時，相互尊重、珍視和平、探討合作，始終是貫穿會晤的基調。對於各界關注的另一焦點，雙方在經貿領域達成什麼成果？王毅表示，兩國經貿團隊達成總體平衡積極的成果，包括繼續落實前期磋商達成的所有共識，同意成立貿易理事會和投資理事會，解決彼此農產品市場准入的關切，在對等降稅框架下推動擴大雙向貿易等。雙方工作團隊仍在就有關細節進行磋商，將儘快鎖定成果，共同抓好落實。

王毅到場為美國總統川普送機。（央視截圖）
王毅到場為美國總統川普送機。（央視截圖）

王毅 川習會 習近平

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