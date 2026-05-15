習近平再以「大船」喻中美關係：願同川普共同領航

北京街頭大螢幕播放習近平與川普握手的一幕。（歐新社）

中國國家主席習近平 14日同來華進行國事訪問的美國總統川普 舉行會談時，再次談及「大船」這一意象。「我願同川普總統共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。」

中新社報導，川普再度就任美國總統以來，中美兩國元首保持著密切交往和溝通。一年多來，在兩國元首的五次通話、釜山會晤以及此次北京會晤中，習近平多次以「大船」作喻闡述中美關係。外界可從中讀出三層意涵。

一是中美關係平穩前行，離不開掌舵人領航。元首外交始終是中美關係的「定盤星」，對兩國關係發展發揮著不可替代的戰略引領作用，在關鍵時刻推動中美關係巨輪破浪前行。

2025年6月，習近平應約同川普通話時便以「校正中美關係這艘大船的航向」作喻，強調需「把好舵、定好向」。同年10月，中美元首釜山會晤期間，習近平指出，面對風浪和挑戰，兩國元首作為掌舵人，應當「把握好方向、駕馭住大局」。

此次北京會晤，中美元首贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，將為未來三年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。

二是中美關係負重致遠，要展現大國擔當。大國要有大國的樣子，要有大國的胸懷和擔當。應對全球性問題和挑戰離不開大國合作。

此次同川普會談，習近平指出，雙方應當做夥伴而不是對手，相互成就、共同繁榮，走出一條新時代大國正確相處之道。習近平特別強調，「建設性戰略穩定」應該是合作為主的積極穩定，應該是競爭有度的良性穩定，應該是分歧可控的常態穩定，應該是和平可期的持久穩定。

三是中美關係經風涉浪，需篤定正確航線。中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反覆驗證的常識。兩國國情、歷史文化存在差異，雙邊關係出現分歧、摩擦在所難免，關鍵在於如何引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行。

「面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。」習近平在會談中指出，中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界的利好。

有觀察認為，在中美關係「大年」裡，雙方應拿出更大勇氣與智慧，構建「中美建設性戰略穩定關係」，為中美關係穩定、健康、可持續發展注入持久動力。

另外，中國外交部發言人郭嘉昆14日在例行記者會就中美關係新定位應詢表示，中方願同美方一道，將中美關係新定位轉化為相向而行的行動，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展。