全球瘋傳35秒畫面…空軍一號滑過 中國軍人文風不動

美國「空軍一號」滑行而過，中國軍人紋絲不動，35秒畫面全球瘋傳。（視頻截圖）

美國總統川普 訪問中國，一段發生在機場的畫面在網上暴紅，一名中國士兵站在跑道旁警戒，「空軍一號」發出響亮轟鳴自他身旁滑行而過時，這名士兵始終紋絲不動，外國記者感嘆，「這傢伙連眼睛都沒眨一下」。這35秒畫面在全球瘋傳，許多國外網民讚嘆中國軍人的驚人紀律。中國軍號意有所指以1952年抗美援朝戰場上烈士邱少雲犧牲為例，稱「紀律重於生命」是中國打贏戰爭的鐵律。不少中國網民評論稱：「70多年後，這次中國又贏了」。

據Global Times報導，周三晚間每日郵報（Daily Mail）白宮 記者Jon Michael Raasch在X發布一段35秒視頻。畫面中，一名解放軍 士兵筆直站立於機場跑道旁，飛機在其身後緩緩轉向。儘管引擎轟鳴震耳欲聾，且飛機距離看似相當接近，這名士兵依然毫不受影響，直到飛機完全通過後，仍保持原姿勢不動。

Raasch在貼文中寫道，「這傢伙連眼睛都沒眨一下…而且飛機聲音超大」。截至發稿前，該視頻已在社群平台X上累積超過280萬次觀看，以及約2.4萬個讚。視頻隨後迅速火爆外網。每日郵報以「中國士兵在空軍一號滑行經過時毫不退縮」為題報導，而RT則以「中國軍官在空軍一號數公尺外經過時依然完全靜止，因此暴紅」為標題轉發了該視頻。

大量網民也湧入留言區，稱讚這名士兵展現出的紀律與專業精神。在Raasch的貼文下，有網民寫道，「不只是這名士兵，整個國家在當前世界局勢中也同樣穩如泰山」。

也有部分媒體與網民認為，視頻畫面可能誇大了現場的危險程度。WION引述部分留言指出，由於拍攝角度的關係，士兵與飛機間的實際距離，或許比畫面呈現得更遠。

中國解放軍旗下「中國軍號」昨天也對此發文，稱這名軍人「穩如磐石」讓世界為之動容，這樣的畫面似曾相識。1952年10月，抗美援朝戰場，潛伏的志願軍戰士邱少雲被燃燒彈擊中，他將手指深深摳進泥土，牙關緊咬，自始至終沒有挪動身軀、發出呻吟，直至壯烈犧牲。他的壯舉，刻進了人民軍隊的勝戰基因裡。他深知自己的任何一絲動靜都可能暴露整個潛伏部隊，那一刻，嚴明的紀律戰勝了求生的本能，集體的利益讓他甘願放棄最後一絲生的希望。

文中稱，在人民軍隊歷史上，「紀律重於生命」從不是一句簡單的修辭，而是關乎戰爭勝負的鐵律。一個人的紀律，保全了一場戰鬥的勝利；一群人的紀律，決定了一支軍隊的成敗。

不少中國網民評論稱：「70多年後，這次中國又贏了」，「好，記三等功」，「不戴耳塞嗎？」，「中國軍人就是厲害」。