美國務卿魯比歐穿「馬杜洛被捕同款」赴京 中網：挑釁

白宮通訊主任張振熙在X平台分享照片（左圖），國務卿魯比歐穿著灰色Nike套裝現身空軍一號，被發現「撞衫」委內瑞拉前總統馬杜洛今年初遭美軍綁架時穿的運動服裝（右圖）。（取材自X平台）

美國總統川普啟程赴中國進行國是訪問，國務卿魯比歐 （Marco Rubio）也隨行搭乘空軍一號。白宮官員發布魯比歐在機上的照片顯示，他身穿灰色Nike Tech刷毛運動套裝，「撞衫」委內瑞拉 前總統馬杜洛 今年初遭美軍綁架時穿的運動服造型。中國網友批評他是「自投羅網、純純挑釁」。

白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）在X平台(前身為推特Twitter)分享照片，畫面中魯比歐穿著灰色Nike套裝現身空軍一號，與美國高層官員出訪時常見的正式西裝形象大不相同。貼文寫道「魯比歐國務卿在空軍一號，輕鬆駕馭『委內瑞拉款』Nike Tech！」，最後附上笑哭的表情符號。

貼文照片顯示，魯比歐穿著灰白運動套裝，一臉嚴肅站在機艙。紐約時報指出，馬杜洛1月初遭美軍突襲俘虜時，穿的就是同款Nike Tech套裝。

福斯新聞指出，魯比歐捨平日慣穿的西裝，與美國高級官員在公務出訪期間通常穿著的正式服裝明顯不同，出人意料的裝扮，引發網友熱烈反響。很快讓外界聯想到，和馬杜洛被捕時所穿服裝有關的「政治迷因」。

但是，中國網友顯然覺得這不好笑。有百萬人追蹤的微博軍事網紅「沙姆雄獅_EL」表示，「魯比歐專門穿了一套馬杜洛被美軍綁架時的同款服裝登上空軍一號，敵意滿滿」；另一位百萬粉絲軍事網紅則說，「當你發現美國官方喜歡搞這種沒啥意義的小花招，這就說明其他有意義的大招，他現在也不敢使出來。」

中國網友紛紛氣到留言批評，「自投羅網」、「這種最無聊的小動作，可憐他們內心多脆弱多齷蹉」、「純純挑釁」、「下機後我們再送副手銬給他」等等。