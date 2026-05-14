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川習會中方通稿出爐：川普未提台灣 習提「中美建設性戰略穩定關係」

美媒專訪 中駐美大使謝鋒談中美9熱點：關稅戰兩敗俱傷

中國新聞組／北京14日電
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中駐美大使謝鋒接受美媒專訪。（取材自上游新聞）
中駐美大使謝鋒接受美媒專訪。（取材自上游新聞）

美國總統川普訪華之前，中國駐美國大使謝鋒接受美國媒體專訪，回應中美關係與經貿等9大熱點問題，被指信息量很大。謝鋒強調關稅戰、貿易戰「兩敗俱傷」，呼籲美方取消單邊限制措施，為雙邊關係降溫；另一方面也強硬回應「中國產能過剩」等質疑，直指相關說法是「偽命題」，並重申競爭應建立在公平規則之上。

央視「玉淵潭天」報導，謝鋒5月5日就川普訪華和中美關係接受美國「新聞周刊」（Newsweek）專訪，12日訪談內容在該刊網站刊登。謝鋒就中美元首外交、伊朗局勢、外國訪華潮、中美經貿關係、台灣問題、芬太尼、中美競爭、人工智能及中美民間交流9議題做了回答。

謝鋒指出，元首互動為中美關係提供了不可替代的戰略引領。中國國家習近平和川普相互尊重，去年以來五次通話、多次通信，並在南韓釜山成功會晤，為中美關係校正航向。當前世界動蕩加劇，中美關係的戰略意義更加凸顯，一個穩定、建設性的中美關係不僅符合兩國人民根本利益，也是國際社會普遍期待。

謝鋒提到，中美在經貿等領域確實存在競爭，中方並不迴避。但是競爭應該是公平、公正的，應該講規矩、守規則，不能搞雙重標準，不能自己占優時鼓吹「自由貿易」、別人領先後便強調「公平貿易」，更不能人為設限、靠捆綁他人手腳獲得所謂競爭優勢。

對於「中國產能過剩」的指責，謝鋒稱它是偽命題。從中國國內看，今年一季度全國規模以上工業產能利用率為73.6%，庫存保持穩定，規模以上工業企業利潤同比增長15.5%，各項指標總體處於合理區間。

在關稅壓力下，去年中國外貿不降反升，貨物進出口再創歷史新高，恰恰反映出市場對中國產能抑制不住的真實需求。尤其是新能源汽車、鋰電池、光伏產品等中國頭部產品都是稀缺產能、優質產能。

提到了美國社會關切的芬太尼問題，謝鋒稱「美國芬太尼危機不是中國造成的」，中方始終從人道主義和中美友好大局出發，盡最大努力提供協助。

中美元首釜山會晤以來，中方對13種芬太尼前體化學品實施對北美出口管控、發布公告警示企業和個人防範合法化學品和設備被用於非法製毒、開展全國專項行動打擊化學品販運等，並同美方聯合偵辦涉毒洗錢、毒品走私等重要案件，雙方合作成效有目共睹。

伊朗 謝鋒 川普

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