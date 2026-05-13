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BBC：川習會重畫中美競爭邊界、定調兩強權關係

中國新聞組／北京13日電
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美國總統川普（左）和中國國家主席習近平2025年10月30日在南韓釜山金海國際機...
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。(路透) 路透通訊社

全球矚目的川習會13日至15日展開，此行不僅牽動中美兩國經貿、安全與地緣政治布局，更被視為兩大強權「定調之會」。BBC分析指出，此次會談核心意義，在於雙方將透過直接對話重新界定競爭邊界、設定溝通規則、畫分利益與底線，直接為未來數年中美兩大強權的關係走向奠定基調，並牽動全球政治、經濟與安全格局。

中美作為全球兩大強權，近年來在經貿、科技、安全與國際規則等層面持續角力，關係在對抗與磨合間反覆擺盪。川普第一任期內，雙方爆發大規模貿易戰，科技領域管制不斷升級，台海、南海等議題更成為敏感衝突點。此後無論是美國國內政治變動，還是中國對外戰略調整，兩國關係始終缺乏穩固框架。因此，此次川習會被國際視為一次「重新定義關係」關鍵機會，其結果將長期影響強權互動模式。

BBC指出，此次會談對中美關係的「定調作用」，首先體現在競爭規則的確立；未來數年，中美不太可能回到全面合作或全面對抗的極端狀態，而是走向「可控競爭」。會談中，雙方勢必就關稅、科技限制、投資審查等議題交換立場，試圖找到互不突破的紅線。若能達成臨時共識，未來數年的競爭將更具可預測性；若無法形成默契，則摩擦可能擴大至更多領域。

其次，會談將定調雙方的合作邊界；儘管戰略分歧明顯，中美在氣候變化、全球經濟穩定、核不擴散、芬太尼管制等議題上仍具共同利益。此次會談是否釋放恢復合作機制的信號，將直接決定未來數年務實合作的空間，若領導人層面確立合作意願，後續工作層級對話可望重啟；若態度消極，則全球議題協調將更為困難。

第三，此次會談將定調區域安全的走向，尤其牽動印太局勢；台海、南海、朝鮮半島等議題，是中美安全博弈的焦點。雙方在會談中如何表述安全關切、是否承諾危機管控，將影響未來數年軍事風險升降。

依BBC觀察，強權之間是否建立「避免誤判」共識，是區域穩定的關鍵指標。

此外，川習會也將定義國際社會對強權關係的預期。全球多數國家不希望在中美之間選邊站，因此兩國是否願意維持開放經貿、遵守國際溝通慣例，將影響各國政策選擇。會談所釋放的穩定信號越多，全球供應鏈、金融市場與多邊機制越能降低不確定性。

整體而言，川習會不只關係中美雙方，更是全球強權秩序的重要轉折。依BBC報導觀點，這場會談所確立的節奏、底線與共識，將成為未來數年兩強關係的運作基礎，並深刻改變21世紀的國際格局。

川普 關稅 川習會

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