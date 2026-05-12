川習會前 中國官媒再喊話：台灣問題是不可逾越的紅線

人民日報12日撰文稱，期待中美共同走出一條正確相處之道，但同時強調台灣問題是「中美關係政治基礎中的基礎」。（美聯社）

川普 總統將於5月13日至15日對中國國事訪問，預料再度進行美中元首「川習會 」。中國官媒人民日報12日撰文稱，期待中美共同走出一條正確相處之道，但同時強調台灣問題是中美關係政治基礎中的基礎，要求美方清晰了解中方的底線，避免誤解誤判，防止衝突對抗。

人民日報12日刊發「鐘聲」欄目評論文章〈以大歷史觀把握中美關係發展方向〉指出，期待以中美元首會晤為契機，中美兩國共同走出一條正確相處之道。

「鐘聲」取名諧音「中國之聲」，主要闡述中國官方對重大國際問題和涉陸議題的立場。

文中指出，中美合作對於全球格局的分量越來越重，國際社會比以往任何時候都更需要構建一個具有戰略性、建設性、穩定性的中美關係。推動雙邊關係健康、穩定、可持續發展，是符合兩國和世界利益的選擇。

針對台灣議題，文章強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線，也是中美關係的最大風險點。中方一再強調這條紅線，就是要讓美方清晰了解中方的原則底線，避免誤解誤判，防止衝突對抗。

文章稱，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守美國歷屆政府在台灣問題上所作承諾，以實際行動維護中美關係大局與世界和平穩定。

在貿易方面，該評論表示，穩定健康的中美經貿關係，是提振市場信心、助推全球經濟企穩復甦的重要引擎。雙方應該多算大帳、多看長遠，不斷打開新的合作空間。

針對其他議題，評論還提到氣候變化風險、人工智慧安全、地區衝突等，重申大國競爭不應是時代底色，團結協作才能共克時艱。中美兩國攜手合作，是為了承擔起應盡的國際責任、為了全人類的共同福祉。