又高又帥…白俄總統小兒子 正在中國這所頂尖大學就讀

盧卡申科攜小兒子尼古拉出席俄羅斯勝利日閱兵。(取材自微博)

據中新社報導，白俄羅斯 總統盧卡申科攜又高又帥的小兒子尼古拉，9日出席紀俄羅斯紀念衛國戰爭勝利81周年閱兵活動。盧卡申科日前首次公開證實，今年22歲、身高1.9米的尼古拉正在北京大學求學。據了解 ，尼古拉2015年曾隨父親參加紀念中國人民抗日戰爭勝利70周年閱兵式。

綜合媒體報導，盧卡申科4月19日在接受「今日俄羅斯」電視台採訪時，首次公開披露小兒子尼古拉正在北京大學深造的消息。這一爆料，不僅證實了此前媒體的猜測和傳聞，更折射出中白兩國在頂尖人才培養與高科技領域合作的深度融合。

在與主持人桑切斯的對話中，盧卡申科談起小兒子時表現出了難得的「老父親」溫情，但言語間更多是對嚴苛教育的堅持。

盧卡申科透露，尼古拉並非含著金湯匙在特權學校長大，而是在白俄羅斯的鄉村學校完成了基礎教育，「和所有人在一起，保持著廣泛的同學情誼」，隨後才考入北京大學深造。

這種「平民化」的教育敘事，既是盧卡申科塑造其親民政治形象的一環，也從側面證實了尼古拉紮實的學術根基。考入北大—而且據說是全英文授課的生物技術專業，絕非僅靠身分便能「敲門」成功，更需要實打實的學術硬實力。

盧卡申科攜小兒子尼古拉在北京大學留學，曾到天安門看閱兵。(取材自極目新聞)

針對外界對白俄羅斯「第一公子」留學生活的猜測，北京大學官方曾給出過客觀回應。2024年6月30日，北大黨委書記郝平在接受白俄羅斯第一頻道採訪時評價稱，尼古拉「善於思考」，是「同級中最優秀的大學生之一」，且在校表現極其低調。直到校方關注到其優異成績時，很多師生甚至不知道他的真實身分。

尼古拉的選擇，被視為中白關係升溫的一個微觀縮影。

2023年2月，盧卡申科在出訪中國之前，接受新華社採訪，透露說自己的小兒子尼古拉也在中白兩國有關高校的聯合培養項目中學習生物技術。盧卡申科當時沒有透露具體的校名，但筆者查閱相關資料後得出結論，尼古拉就讀的，應該就是北大和白俄羅斯國立大學聯合開展的「生物學」試點項目。

許多中國網民對尼古拉的記憶還停留在2015年天安門閱兵式上那個金髮碧眼的小男孩，或者後來陪父訪華時高大帥氣的少年。

盧卡申科攜小兒子尼古拉出席俄羅斯勝利日閱兵。(取材自微博)

如今十年過去了，青澀少年已蛻變成北大校園裡成熟穩重的帥小伙。這種跨越十年的情感連接，讓尼古拉成了中白友誼天然的「形象代言人」。