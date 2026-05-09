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圓明園文物要回來？王毅會法官員：中重視法方歸還草案

特派記者廖士鋒／北京9日電
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中共政治局委員王毅（右）8日於北京與到訪的法國總統外事顧問博納（左）會談。（取材...
中共政治局委員王毅（右）8日於北京與到訪的法國總統外事顧問博納（左）會談。（取材自中國外交部官網）

近日法國議會通過涉及歸還掠奪文物的法律草案，受到中國媒體高度關注。中共政治局委員兼外事辦主任王毅8日在北京與到訪的法國總統外事顧問博納舉行會談時強調，中國重視近期法國議會通過簡化非法所獲他國文物歸還程序的法律草案，願同法方加強這方面合作。

法國議會通過簡化非法所獲文物歸還程序法案，該法案適用於1815年11月20日至1972年4月23日期間法國以非法方式獲取的外國文物。由於英法聯軍在1850年代末期侵略中國，並在1860年發生了火燒圓明園，大量文物流失或者被毀，相關法案近日在中國不斷引起討論。中國外交部發言人林劍日前表示，我們注意到有關報導。「中方讚賞法方推動流失文物返還原屬國的責任擔當，期待法案能夠早日完成立法程序，也期待與法國在此領域開展合作」。

三聯生活周刊指出，原則上通過這一法案，中國可以按照程序追索1860年火燒圓明園，以及1900年八國聯軍侵華戰爭期間法國劫掠的文物，如今的楓丹白露宮中國館藏有大量清宮文物，如景泰藍、玉器、漆器、御用擺件，宮廷織繡、屏風、傢俱等，法國國家圖書館、吉美博物館等則藏有法國漢學家伯希和於20世紀初進入敦煌莫高窟，從藏經洞獲取的大量敦煌文獻。

王毅向博納表示，中國重視近期法國議會通過簡化非法所獲他國文物歸還程序的法律草案，願同法方加強這方面合作。

王毅

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