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港口爭端緩和？巴拿馬總統：中方表達願通過法律途徑解決問題

記者陳宥菘／即時報導
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巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）7日表示，在圍繞港口特許權問...
巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）7日表示，在圍繞港口特許權問題引發的一段緊張期之後，巴拿馬和中國的關係已出現緩和跡象。（新華社資料照片）

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）7日表示，在圍繞港口特許權問題引發的一段緊張期之後，巴拿馬和中國的關係已出現緩和跡象，並指北京已向巴方傳達通過法律途徑解決爭議的意願。

巴拿馬最高法院今年1月裁定，香港長和集團旗下巴拿馬港口公司持有巴拿馬運河兩側巴爾博亞港與克里斯托瓦爾港的運營合約違憲，巴拿馬政府2月下旬正式接管了這兩個港口，並分別交由航運巨頭馬士基、地中海航運臨時經營。

此後，北京遭指控對懸掛巴拿馬國旗的船隻實施騷擾和扣押，被視為對裁決的報復。中國官方否認相關指控，稱這為「無中生有，顛倒黑白」。

新加坡聯合早報引用法新社報導，穆里諾此前曾說，巴拿馬船隻在中國港口被扣留的情況「呈指數級增加」，不過，他7日受訪時說，相關數量已有所下降。

穆里諾表示，「在理性的推動下，這一曾迅速升級的緊張局勢已開始緩解，並稱中國政府已向巴方傳達通過法律途徑解決爭議的意願，並稱此舉是「向前邁出的一大步」。他強調，類似爭議不應通過在港口扣押船隻的方式解決。

目前，由7名巴拿馬國會議員組成的代表團正在中國訪問，進行巴中議會友好小組交流活動。代表團於3日抵達，行程計畫至10日結束。巴拿馬外交部長艾查（Javier Martinez-Acha）4日曾喊話代表團向中方傳達訊息，稱巴拿馬法院相關裁決不應被當作施壓本國商船隊的工具。

長江和記實業已正式對巴拿馬政府提起國際仲裁，索賠金額超20億美元。長和表示，在近30年港口碼頭運營期間，已投入超18億美元用於基礎設施建設與技術升級。業內專家預估，本次仲裁案件審理週期至少長達兩年。

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