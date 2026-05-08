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中國2任防長被判死緩 分析：可能為張又俠案鋪陳

編譯中心／綜合報導
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中國前國防部長李尚福、魏鳳和一審被重判死緩，專家研判是對尚未審判的前軍委副主席張...
中國前國防部長李尚福、魏鳳和一審被重判死緩，專家研判是對尚未審判的前軍委副主席張又俠作鋪陳。（路透）

中國兩任國防部長魏鳳和、李尚福7日被軍事法庭一審判處死刑，緩期2年執行，刑度比過往涉貪的中央軍委高層更重。專家沈明室分析，判死緩原因恐怕不只是行賄、受賄，這個判決可能是為接下來張又俠的判刑做鋪陳。

專長研究中共軍事的國防安全研究院研究員沈明室告訴中央社，目前公開的報導只提到行賄、受賄罪，判死緩令人有點意外。

他提到，同樣涉及受賄犯罪案件，2016年，前中共軍委副主席郭伯雄被判處無期徒刑；2019年，前軍委聯合參謀部參謀長房峰輝也因受賄、行賄和巨額財產來源不明被判處無期徒刑，他們均未被判死緩。前軍委副主席徐才厚也涉嫌受賄，2015年尚未判刑就因膀胱癌死亡。

沈明室說，魏鳳和與李尚福被判死緩「恐怕有另外的原因」，這是官方不願意讓外界知道的，洩密是一種可能。況且死緩意味著不能減刑出獄，要關到死亡，「這種政治意圖是蠻明顯的」。

他認為，判決死緩，恐怕也是在為今年初落馬的軍委副主席張又俠的判決鋪陳。

中國官方1月24日宣布，張又俠、軍委委員劉振立因嚴重違紀違法，對2人立案調查。

此外，中國官媒報導魏鳳和、李尚福被判死緩，並未提及他們行賄、受賄的金額，引發中國網友議論。

沈明室研判，沒有寫金額的原因，是因為如果判刑與貪汙金額明顯不成比例，就會被外界拿來做文章，「這個判決的目的更傾向於是政治警告」。

他提到，後續還有前軍委委員苗華、前軍委副主席何衛東等人還未宣判，如果他們的貪汙金額更高，會引發是否必須判死刑的問題，造成未來判決的麻煩。

李尚福 中共 張又俠

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