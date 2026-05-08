涉貪落馬近3年… 中國前防長李尚福、魏鳳和遭重判死緩

中國前後兩任國防部長李尚福（左）、魏鳳和（右）均被判處死緩，死緩期滿後終身監禁。(新華社)

中國兩位前國防部 長魏鳳和、李尚福 涉貪落馬近3年，7日被解放軍 軍事法院一審重判，魏鳳和被認定犯受賄，李尚福被認定犯受賄罪、行賄罪，2人均被判處死刑，緩期2年執行，且在其死緩期滿減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

死緩期滿將終身監禁 不得減刑、假釋

魏鳳和與李尚福都屬於國家領導人級別。中共20大之後，解放軍內掀起反腐風暴，時任國防部長李尚福最早落馬。據官方披露，2023年8月31日，軍委紀委監委對李尚福立案審查調查，21天後，李尚福的前任魏鳳和也遭調查。

新華社報導，軍事法院7日依法對前中央軍委委員、前國務委員兼國防部長魏鳳和受賄案宣判，認定魏鳳和犯受賄罪，判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

同日，軍事法院對前中央軍委委員、前國務委員兼國防部長李尚福受賄、行賄案宣判，認定李尚福犯受賄罪、行賄罪，數罪並罰，決定執行死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

報導僅通報2人刑度，未披露更多受賄、行賄案情。

2024年6月27日，中國官方透過新華社通稿，同時宣布開除李尚福和魏鳳和的黨籍、軍籍，並說明案情。通報指兩人涉及嚴重違紀違法，移送軍事檢察機關起訴。

通報指李尚福嚴重違反政治紀律，對抗組織審查；違規為本人和他人謀取人事利益；利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪；為謀取不正當利益送給他人錢款，涉嫌行賄罪。

官方對魏鳳和的指控大致相同，同樣涉及巨額受賄。

今年68歲的李尚福是紅二代，父親李紹珠是老紅軍。李尚福是著名航天專家，曾任解放軍西昌衛星發射中心司令員、總裝備部副部長、中央軍委裝備發展部部長等職。2022年中共20大，李尚福晉升中央軍委委員，隔年3月接替魏鳳和出任國務委員兼國防部長，不過同年8月下旬起便從公眾視野消失，並於10月被全國人大常委會免去國務委員、防長、國家中央軍委委員職務。

現年72歲的魏鳳和出身於導彈部隊，曾任解放軍第二炮兵（火箭軍前身）司令員、首任火箭軍司令員。2017年中共19大晉升中央軍委委員，次年升任國務委員兼國防部長，直至2023年3月退休。

多名軍委落馬 案件待審

在李尚福之後落馬的軍委委員還包括何衛東、苗華、張又俠、劉振立，官方尚未通報審判結果。

「死緩」是死刑緩期執行的簡稱，是中國特有的刑罰執行制度。與一般緩刑不同，死緩的緩刑期內，犯人仍需收押監禁。期間，受刑人如果沒有故意犯罪，即減為無期徒刑。