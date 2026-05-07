魏鳳和、李尚福被判死緩 解放軍報：完全是作繭自縛、咎由自取

中國前後任國防部長魏鳳和（左）、李尚福（右），7日官宣均被以受賄罪判處死緩。解放軍報評論稱其作繭自縛、咎由自取（新華社）

中國兩任前國防部長魏鳳和、李尚福 因收賄、行賄罪昨被判死刑，緩刑二年執行，終身監禁，不得減刑、假釋。今天(8)出刊的解放軍報在頭版顯著位置發表以「堅持有腐必反、有貪必肅」為題的評論。評論稱，一審判決顯示了黨中央、中央軍委堅定不移地移治腐敗的決心意志，並稱魏鳳和、李尚福信仰坍塌、忠誠失節，受到法律制裁，完全是作繭自縛、咎由自取、自作自受。

評論稱，軍事審判機關對魏鳳和案件、李尚福案件進行了依法審理，作出一審判決，充分體現了黨中央全面從嚴治黨、全面從嚴治軍的堅定決心，顯示了黨中央、中央軍委堅定不移地移治腐敗的決心意志，對於震懾腐敗分子、提振軍心士氣，對於捍衛人民軍隊公心、保持人民具有重要意義。

文章稱，軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗份子藏身之地。魏鳳和、李尚福身為黨和軍隊高級領導幹部，信仰坍塌、忠誠失節，背棄初心使命、喪失黨性原則，其行為辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重污染部隊政治生態，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響力極為惡劣，危害特別巨大。他們受到法律制裁，完全是作繭自縛、咎由自取、自作自受。

評論指出，任何黨的組織和個人都沒有超越黨紀國法的特權，都必須維護黨紀國法權威，都必須在黨紀國法範圍內活動，都必須依照黨紀國法行使權力、履行職責。它稱， 「法不阿貴，繩不撓曲。」對魏鳳和案件、李尚福案件的依法審理再次表明，不管是誰，不管職位有多高、權力有多大，在黨紀國法面前一律平等，只要搞腐敗就決不姑息，對那些不知敬畏、以身試法的，涉及多少查多少，牽扯多深挖多深，沒有免罪「丹書鐵券」，没有「鐵帽子王」。任何人都不要心存僥倖，誰都不能蔑視法紀。

文章指出，中共是始終代表最廣大人民根本利益的馬克思主義政黨，沒有任何自己的特殊利益，一切謀私貪腐的思想和行為都同黨的性質宗旨格格不入。反腐敗鬥爭關係黨對軍隊的絕對領導，關係人民軍隊性質宗旨，關係黨和國家長治久安。

它說，法理昭彰，有腐必反，有貪必肅。人民軍隊不容腐敗，威武文明之師不容玷汙，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭。軍隊黨員幹部特別是高級幹部要以魏鳳和、李尚福等被查處的腐敗分子為反面教材，堅持以黨的初心為本心、以黨的使命為生命，發揚徹底的自我革命精神，帶頭加強革命性鍛造。

評論並要求解放軍要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針。並要求貫徹「軍委主席負責制」。

文章最後提出，要深刻理解強軍首先要在政治上強，政治上強是最根本的強，充分認清反腐敗鬥爭的光明前景，強化反腐必勝、強軍必成的信念信心，鞏固零容忍、嚴懲處的高壓態勢，一體推進不敢腐敗，堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻戰持久戰。確保人民軍隊始終敢打必勝、始終團結奮鬥、始終純潔光榮、始終法紀嚴明，以嶄新政治面貌迎接建軍一百周年。