上海歷史博物館展出「同與異」中韓交流迎春暖

南韓 總統李在明 今年初到訪上海，4月間上海市舉辦多項與南韓相關展覽，中韓交流迎向春暖的局面，或許也能給兩岸關係一些啟發。

中韓關係自2016年因韓方宣布部署薩德反導系統降到冰點，中方認為南韓選邊站、損害中國安全，因此在文化、娛樂、旅遊等領域對韓實施一系列限制措施，儘管中國官方從未發布過名為「限韓令」的正式文件，但雙方民眾都知道限制確實存在。

而雙方相關問題需要時間逐步化解，這個化解的過程以城市交流先行，上海市去年6月與首爾市簽署文化旅遊交流合作協議。上海市歷史博物館在4月3日迎來雙方合作成果大展「同與異—首爾市民生活展」，展出約200件來自首爾的文物、模型等展品。

有意思的是，展覽名稱以莊子「大同而與小同異，此之謂『小同異』；萬物畢同畢異，此之謂『大同異』」開篇，滬媒報導稱，試圖在首爾與上海這兩座經歷「壓縮式發展」的東亞都市之間，尋找居住文化的共性與特性。

展覽中可看到首爾市民在傳統儒家文化浸濡下，與漢文化相似影子，比如南韓的「坐地文化」與儒家「一人一桌」的禮儀規範，又如首爾市民也拜灶神，只是祭拜的方式不同等。

在中韓關係升溫下，據韓方統計，2026年1月，南韓訪中人數約30.3萬人次，比2025年同期大增48.1%。

駐上海韓國文化院還在4月舉辦「金蘭之交，偉大的同行」特展，以1992年中韓建交後開展大韓民國臨時政府舊址復原工程為中心，回顧兩國合作的意義與成果。

展出史料包含中韓建交的外交文件、舊址復原設計圖紙等。

南韓文化院長李東赫表示，展覽以「金蘭之交」命名，指兩國堅如鐵、香如蘭的友誼。他還說，「我們共同經歷了抗擊日本侵略的艱難歷史，因此結下情誼，對南韓民眾來說，臨時政府是非常寶貴的空間，對中國民眾來說，也是可以分享友誼的地方」。