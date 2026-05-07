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日本參加美菲軍演 境外發射反艦飛彈 中：威脅區域和平

記者陳宥菘／綜合報導
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日本的88式岸置反艦飛彈6日首次在美菲「肩並肩」軍演中發射，日本防衛大臣小泉進次...
日本的88式岸置反艦飛彈6日首次在美菲「肩並肩」軍演中發射，日本防衛大臣小泉進次郎在菲律賓國防部長鐵歐多洛陪同下，到場見證。（取材自X平台）

日本近日首次以正式成員身分參加美菲在南海的「肩並肩」聯合軍演，並於6日發射88式岸置反艦飛彈，中媒指，這是二戰後日本首次在境外發射進攻型導彈。中國外交部回應稱，日本不斷突破專守防衛，新型軍國主義成勢為患，威脅地區和平。

中國官媒CCTV國際時訊6日報導，日本的88式岸置反艦飛彈6日首次在美菲「肩並肩」軍演中發射，這是戰後日本首次在境外發射進攻型導彈。日本防衛大臣小泉進次郎在菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）陪同下，到場見證。

對此，中國外交部發言人林劍同日在例行記者會上表示，日本曾對包括菲律賓在內的東南亞國家侵略和殖民統治，曾經的侵略者反而打著所謂安全合作的幌子向海外派遣軍事力量。這一動向再次說明，日本的右翼勢力正在推動日本加速「再軍事化」進程，不斷突破專守防衛。

林劍稱，日本新型軍國主義成勢為患，威脅地區和平；「我們敦促日方深刻反省軍國主義侵略歷史，在軍事安全領域謹言慎行」。

美菲於4月20日啟動年度「肩並肩」大規模聯合軍事演習，日本、澳洲、加拿大、法國及紐西蘭也派兵參加，規模逾1.7萬人，為期19天，至5月8日結束，演習地點包括呂宋島北部海域與巴士海峽。日本首次以正式成員身分參加美菲「肩並肩」聯合軍演，派出約1400人，出動伊勢號直升機護衛艦、雷號驅逐艦、88式地對艦導彈、C-130型運輸機等武器裝備。

在演習期間，5月4日，日美菲反登陸聯合訓練在呂宋島的拉瓦格海岸上演，並向媒體公開。三國共計約800人參加。其中，日本派出了陸上自衛隊的離島防衛專門部隊「水陸機動團」約40名隊員參加，使用步槍、無後坐力炮和迫擊炮，對目標進行實彈射擊。

據報導，日本防衛大臣小泉進次郎5日抵達菲律賓，觀摩「肩並肩」聯合軍演，並與菲律賓總統會談，推動深化兩國防務合作關係。同一天，小泉進次郎在馬尼拉與菲國防部長舉行會談。雙方同意為向菲律賓出口日本海上自衛隊二手護衛艦而新設工作磋商機制。此外可能商定擴大防衛合作。

日本 國防部 小泉進次郎

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