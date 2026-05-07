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G7部長會議批稀土出口管制 劍指中國經濟脅迫

中國新聞組／北京7日電
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七大工業國集團（G7）貿易部長昨天批評某些國家以「經濟脅迫」的手段，對出口實施管制，特別是對關鍵礦產的限制；這項批評明顯劍指中國。

中央社引述法新社報導，G7貿易部長在法國舉行兩天會議之後發表聲明，雖未直接點名中國，但明確是針對北京的嚴格管制稀土出口。美國總統川普與中國國家主席習近平預計下周於北京舉行峰會，稀土供應問題將成為重要議題之一。

部長們在聲明中表示：「我們嚴正關切經濟脅迫行為，包括透過出口限制來施加威脅，這可能導致供應鏈中斷，特別是對關鍵礦產，其結果將進一步破壞經濟安全與韌性。」

美國之音報導，G7正考慮設立一個常設秘書處，以協調在輪值主席國更迭期間的礦產政策；這個秘書處可能設在巴黎的國際能源總署（IEA）。

這項提議凸顯已開發經濟體內部正進行一項更廣泛的行動，即減少對中國的依賴；中國在國防、清潔能源、製造業和科技領域所需的關鍵材料的生產和加工方面佔據主導地位。

中國的稀土產業在全球占有主導地位；稀土是各領域產品不可或缺的原料，從消費性電子產品到國防設備等。中國控管稀土出口，引發全球供應鏈振盪，北京去年10月巧妙地運用此一影響力，與華府達成協議，才暫停雙方激烈的貿易戰。

儘管中國已恢復稀土出口，但在審批過程與移轉供應上，仍令許多外國企業傷透腦筋；G7部長矢言將與夥伴們合作，不但要減少對稀土的依賴，還要讓「企圖將經濟依存當作武器的行為」無法得逞，部長們說：「我們希望遏止經濟脅迫，並在必要時採取行動。」

美國之音指出，法國作為本屆G7輪值主席國，為貿易議題設定了四個優先事項。部長們預計將討論扭曲自由貿易的工業產能過剩問題；這是長期以來引發緊張局勢的一個根源，並與某些經濟體提供的國家補貼有關。第二個重點是經濟安全，特別是實現晶片、電動車電池和超級磁鐵所需關鍵礦產供應來源的多樣化。

稀土 供應鏈 習近平

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