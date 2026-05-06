再生能源下一代核心技術 中國專利數超車日本

據日經亞洲5日報導，在被視為可再生能源下一代核心技術的鈣鈦礦太陽能電池領域，中國專利申請總量首次超越日本 。

觀察者網報導，鈣鈦礦太陽能電池是一種利用特殊的材料（鈣鈦礦）來捕獲陽光，並將其轉化為電能的新型電池。它可像傳統電池一樣制備在玻璃基板上，也可制備在柔性薄膜基材上。相對於傳統的太陽能光伏，鈣鈦礦電池的成本更低、加工更靈活。

科睿唯安日本分公司開展的專項研究，對截至2025年12月、在兩個及以上國家提交且已公開的鈣鈦礦太陽能電池相關專利申請進行了統計。

數據顯示，截至2025年12月，全球已公開的鈣鈦礦太陽能電池相關專利申請約2000件。考慮到專利從初次提交到公開通常需1-2年，該研究以2023年前提交、2025年12月仍有效的專利為核心統計口徑，結果顯示中國位居全球第一，而2015-2022年長期霸占榜首的日本退居次席。

企業層面的競爭格局同樣呈現「中國領跑」態勢。研究通過參考競爭對手專利引用頻次，對企業專利價值進行綜合評分。2025年，中國電池巨頭寧德時代綜合評分位列第一。日本松下控股位居第二，較2023年的榜首位次下滑；東芝則從2023年的第三名跌至2025年第五名。

據報導，鈣鈦礦電池的核心原料為鉛和碘，原料配比組合多樣，發電效率仍有巨大提升空間。當前，中國企業優先布局玻璃基鈣鈦礦電池，這類電池更易實現規模化量產。

東京諮詢機構RTS首席光伏分析師表示，「中國企業已有實際出貨業績，商業化進程或已領先日本。日本也必須加快商業化落地步伐」。

值得一提的是，中國企業並未局限於單一技術路線，在聚焦玻璃基鈣鈦礦電池的同時，同樣在積極布局鈣鈦礦薄膜電池的研發與量產，並且積極攻關疊層電池技術，即將鈣鈦礦層疊加在傳統矽基電池表層，以此大幅提升發電效率。

中國能源研究會理事長史玉波日前表示，鈣鈦礦光伏作為顛覆性技術，是搶占全球新能源技術制高點、支撐創新驅動發展戰略的關鍵方向。