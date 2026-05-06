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憂電網資安 歐盟禁補助中製逆變器 港媒：還有新貿易工具

中國新聞組／北京6日電
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基於能源安全考量，歐盟自4月起限制公共資金用於採用中國製逆變器的能源計畫。圖為大...
基於能源安全考量，歐盟自4月起限制公共資金用於採用中國製逆變器的能源計畫。圖為大陸一家逆變器廠，工人正在組裝逆變器開關。（新華社）

歐盟傳出自4月起限制公共資金用於採用中國製逆變器的能源計畫，並預計11月全面停止相關資金支持。歐盟認為，逆變器涉及電網控制，若被駭恐釀大規模停電。對此，歐盟中國商會稱相關措施將技術問題政治化，恐衝擊產業合作與供應鏈穩定。另外，有港媒報導，布魯塞爾方面正動員歐盟行業組織力爭在今夏提出一項新貿易工具，以繼續在「產能過剩」問題上用此項「武器」對中國挑事。

英國金融時報報導，歐盟以安全擔憂為由，禁止為中國製的逆變器提供公共資金，稱或對歐盟電網構成風險。

一名歐盟官員稱，禁令自4月初即生效，適用於新計畫，對於已推進的計畫則給予部分彈性。這項政策適用於來自中國、俄羅斯、伊朗等國的產品，特別是來自華為及陽光電源等公司。

逆變器（Inverter）是將太陽能板發出來的直流電（DC）轉成交流電（AC）的設備，觀察查網引述產業組織估計，歐洲超過220吉瓦的太陽能發電裝機容量中使用了中國企業生產的逆變器。此前有分析人士警告，歐洲嚴重依賴華為和陽光電源等中國企業製造的逆變器。

歐盟執委會表示，用於控制太陽能板裝置和其他能源技術的進口逆變器對歐盟關鍵基礎設施構成「最緊迫的威脅」之一，並將於11月1日起停止所有相關資金支持。

歐盟執委會發言人描述具體影響，稱如果發生駭客攻擊事件，可能導致歐盟成員國電網被遠程關閉，造成整個國家範圍大規模停電。

對此，歐盟中國商會（CCCEU）駁斥歐盟對於中國可能將能源「武器化」說法。商會強調，如果將逆變器問題地緣政治化，有可能讓正常的商業技術合作被過度安全化，從而削弱公平競爭、投資者信心，以及清潔能源領域全球供應鏈的穩定運行。

另外，據香港南華早報報導，布魯塞爾方面正動員歐盟行業組織力爭在今年夏季提出一項新的貿易工具，以繼續在「產能過剩」問題上用此項「貿易武器」對中國挑事。

儘管這項新工具的具體政策輪廓目前仍處於高度保密狀態，但預計將於5月29日提交給歐盟委員會主席馮德萊恩審閱。屆時，歐盟委員會的全部27名委員將舉行一場關於中國的專題辯論會。

報導稱，據多個商業團體內部消息人士透露，布魯塞爾方面已主動接觸他們，旨在摸底業界是否歡迎此類工具，以及他們心目中的理想工具應具備何種形態。

這些團體表示，歐盟委員會對於這項擬議工具的細節守口如瓶，而委員會正力爭趕在今年8月的漫長休會期開始前正式提出該方案。

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