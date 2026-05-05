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中國在聯合國再槓日本 籲國際社會警惕日涉核消極動向

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中國裁軍大使沈健在聯合國特別點名日本近年來在擁核問題上的消極動向，強調國際社會應...
中國裁軍大使沈健在聯合國特別點名日本近年來在擁核問題上的消極動向，強調國際社會應保持高度警惕。（取材自央視新聞）

據央視新聞報導，當地時間4日，在聯合國紐約總部舉行的「核不擴散條約」第11次審議大會上，中國裁軍大使沈健特別點名日本近年來在擁核問題上的消極動向，強調國際社會應保持高度警惕。

沈健表示，防止核武器擴散是「核不擴散條約」的核心目標之一。當前全球戰略安全環境持續惡化，個別國家奉行雙重標準處理核不擴散問題，嚴重動搖廣大無核武器國家對條約權威和國際原子能總署保障監督體系的信心。

中方指出，應降低核武器在國家安全政策中的作用。當前，部分核武器國家及其盟友不斷強化和共享延伸威懾安排，相關「友好核擴散」趨勢令人擔憂。

沈健說，中方呼籲核武器國家將部署在境外的核武器全部撤回本國，參與「核共享」「延伸威懾」安排的國家停止升級甚至在其他地區複製相關安排，應防止通過「核共享」擴散核武器。

此外，中方還對美英澳核潛艇合作表達嚴重關切，認為有關合作涉及核材料轉讓，不能由少數國家繞開多邊機制推進。

報導稱，中方還在發言中指出，個別國家政府高官公開鼓吹尋求擁有核武器，嚴重衝擊「核不擴散條約」的權威和信譽。近年來，日本在相關問題上的一系列言行尤其值得國際社會警惕。

沈健表示，近年來，日本在擁有核武器問題上消極言行不斷，推動修改和平憲法「無核三原則」，擴充遠程打擊能力，尋求盟國在日本部署核武器。國際社會要保持高度警惕，加強監督核查，嚴肅對待敏感核材料生產能力與消耗之間的嚴重失衡問題，堅決遏制有關國家擁核圖謀。

中方表示，中國堅決反對核武器擴散，主張全面、忠實、平衡履行「核不擴散條約」各項義務，願同國際社會一道，維護和加強以條約為基石的國際核不擴散體系。

日本共同社報導，中國外交部軍控司司長孫曉波4月29日在聯合國「核不擴散條約」審議大會一般性辯論演講中指出，日本正在推進修改和平憲法和「無核三原則」，國際社會應加強對日本的監督，堅決阻止其獲取核武器。日方則反駁稱，「日本把無核三原則當作政府方針予以遵守」，雙方就此展開交鋒。

日本 聯合國

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