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川習會近了／美4運輸機抵中 這一幕被指「安排有深意」

中國新聞組／北京5日電
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美軍第四架c17運輸機被拍到5月3日降落北京首都機場。（取材自微博）
美軍第四架c17運輸機被拍到5月3日降落北京首都機場。（取材自微博）

美國總統川普計畫於本月14、15日訪中，財長貝森特3日表示，即使美伊交戰持續，川普亦無意再度押後行程。據悉，5月1日至3日已有四架美軍運輸機飛抵北京，這項任務被視為川普訪中重要前奏，重點為前期後勤保障。抵京的美軍運輸機則被拍到與伊朗客機同框，引發熱議。此外，共和黨參議員戴恩斯於五一期間訪中也格外受矚。

綜合港媒報導，四架美軍C-17運輸機隸屬於美國空軍第437空運聯隊，該部隊核心職責包括總統出訪時的物資與裝備前置運輸，如防彈專車、保全車隊、通訊指揮系統及地面支援設備，確保總統專機「空軍一號」降落時，所有地面保障全部就位。

資料顯示，C-17具備戰略級運輸能力，最大載重達77.5噸，可完整運送M1A2主戰戰車、裝甲車隊或總統專用車輛組合，是美軍高層出訪的標準後勤配置。

根據網上視頻顯示，美軍運輸機在北京上空低飛而過時，大批民眾拿起手機拍攝。兩架運輸機的尾翼分別印有「AFRC」（美國空軍預備役司令部）以及AMC（美國陸軍裝備司令部）字樣。

▲ 影片來源：X平台＠safaricheung（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

有趣的是，有網友貼出照片，顯示編號55140的美軍C-17運輸機停泊在北京首都機場停機坪時，旁邊剛好停泊著伊朗馬漢航空（Mahan Air）的一架白色客機。美伊飛機在北京意外「同框」，引發熱議。有網民說：「咱北京的安排有深意。」

美軍運輸機（前方）抵京，意外與伊朗客機（左方）同框。（取材自X平台）
美軍運輸機（前方）抵京，意外與伊朗客機（左方）同框。（取材自X平台）

北京觀察人士指出，川普上次訪中是2017年11月8日至10日，當時中國外交部提前六天發布消息。如無意外，中國這次可能在勞動節假期結束後數天，正式宣布此消息。

另一方面，在近期多位外國政要訪中的行程中，川普盟友、共和黨參議員戴恩斯於五一假期的訪問特別受矚。中國學者刁大明指出，戴恩斯此行正處於川習會前，有助提前溝通、傳遞立場，為後續中美重要高層互動營造良好氛圍。

澎湃新聞報導，由戴恩斯率領的跨黨派參議員五人代表團於5月1日開啟訪中行程，先後訪問上海和北京。中國人民大學國際關係學院教授刁大明表示，戴恩斯被普遍認為是共和黨內對中溝通，尤其是推進中美經貿領域溝通的重要人物。戴恩斯此行恰好處於美方高層可能訪問的前置窗口期，有助提前溝通。

鳳凰衛視則引述人民大學重陽金融研究院院長王文認為，戴恩斯本身深諳川普的政策主張，派他前來也能更清晰地傳遞川普對中國政策的看法。因此美國各界對他此次訪問寄予了很高期望，「核心就是想讓他前來中國探清虛實，摸清中國的態度與立場，他此行的一舉一動，實際都是川普對中態度的直接投射」。

不少北京民眾目擊美軍C-17運輸機飛抵北京首都機場。（視頻截圖）
不少北京民眾目擊美軍C-17運輸機飛抵北京首都機場。（視頻截圖）

共和黨 貝森特 川普

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