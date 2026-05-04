中在「開羅宣言」發表地立碑 強化一中原則：台灣是中國領土…

中國駐埃及使館3日宣布，為紀念「開羅宣言」，將在當年舉行開羅會議的地點—埃及米娜宮飯店建立紀念碑。立碑區域正在修繕中。(圖取自中國駐埃及使館)

中國駐埃及 使館3日發布消息，為紀念「開羅宣言」在埃及米娜宮飯店(Marriott Mena House)達成，中方近期在米娜宮飯店建立紀念碑。當前，立碑區域正在修繕，完工後將向公眾開放。

從建碑的圖片來看，碑文上面寫著「謹紀念『開羅宣言』於此地代成。台灣回歸中國是第二次世界大戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」。

二戰後期，美英中三國領袖羅斯福、邱吉爾、蔣中正於1943年11月底在埃及舉行「開羅會議」後，於12月1日發表「開羅宣言」歷史性文件。

新華社報導強調，「開羅宣言」為結束第二次世界大戰做出重要貢獻，提及「日本所竊取於中國之領土，例如東北四省、台灣、澎湖群島等，歸還中國」，是確認台灣作為中國不可分割領土的重要歷史和法理依據，與之後重申「開羅宣言」規定的「波茨坦公告」等一系列具有法律效力的文件構成了二戰後國際秩序的組成部分。

「開羅宣言」長期被中國官方視為「一個中國原則」最重要的國際法基石之一，法理上鎖死「台灣是中國領土」，從而否定任何「台獨」或「地位未定」說法。後續配套文件還有1945年的「波茨坦公告」重申「開羅宣言之條件必將實施」；1945年的「日本投降書」中，日本承諾「忠實履行波茨坦公告各項規定」等。

質疑「開羅宣言」者的觀點，通常認為該宣言非條約，或未經簽署而否定其效力。

埃及米娜屋飯店距離大金字塔不遠，是當年舉辦開羅會議歷史性地點。(本報資料照／特派員黃惠玲攝)