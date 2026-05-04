菲律賓控中國科考船非法科研 中方反駁符合國際法

菲律賓海岸警衛隊指控，4艘中國科考船在菲律賓水域附近活動，疑似未經菲方授權進行海洋科學研究，已違反「聯合國海洋法公約」。菲方並表示，將部署飛機和船隻應對，驅離相關中國船隻。對此，中國駐菲律賓大使館 反駁稱，相關船隻航行與科考活動均符合國際法和國際實踐。

據新加坡 媒體「聯合早報」4日報導，菲律賓海岸警衛隊發言人塔里埃拉（Jay Tarriela）5月3日在臉書發文表示，菲方透過加拿大 「暗船探測系統」（DVD）發現4艘中國科考船在菲律賓水域附近活動。根據船隻動向與活動判斷，菲方認定這些船隻未獲菲律賓政府授權或事先同意，正在進行非法海洋科學研究。

塔里埃拉稱，其中2艘中國船隻分別位於巴丹群島伊巴雅特島以西與東北海域；1艘位於巴拉望省黎剎西北海域，靠近有主權爭議的五方礁（菲稱「基仁諾礁」）；另1艘位於黃岩島（菲稱「斯卡伯勒淺灘」）西北海域。

塔里埃拉指出，其中1艘是先進海洋調查船，配備深海研究、海底測繪、地球物理勘探及支援潛水器作業的設備；另1艘則是智慧型無人機母船，可部署並控制多種空中、水面和水下無人載具，用於進行立體海洋綜合調查。

菲律賓海岸警衛隊司令加萬（Ronnie Gil Gavan）在貼文中表示，菲方不會容忍任何未經政府許可的海洋科學研究活動，將部署飛機和船隻對相關船隻採取行動並予以驅離，以維護菲律賓主權和主權權利。

中國駐菲律賓大使館則在臉書發文表示，中國科考船「嘉庚」號正按計畫前往菲律賓以東海域開展科學研究，並正常通過巴士海峽；另外3艘科考船則在中國管轄的南海海域執行科學任務。中使館強調，這些船隻的航行和研究活動均符合國際法和國際實踐，包括相關公約。

中使館並稱，近期南海未發生任何可被炒作的事件，卻有「親美反華勢力」試圖製造事端甚至挑起事件。中使館表示，維護南海和平穩定是中國人民和區域國家人民的共同願望，符合各方共同利益。

據彭博社報導，菲律賓和中國在南海存在主權聲索重疊。南海是具有重要戰略意義、被認為蘊藏豐富自然資源的航道。菲律賓近年加強與美國的軍事合作，以維護其在爭議海域的聲索，導致中菲船隻多次發生摩擦。