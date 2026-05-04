港媒：中方密集表態 川習會「三議題」浮現

美國總統川普（左）預計下周訪問中國，並與中國國家主席習近平（右）舉行會談。（路透）

美軍C-17運輸機5月1日降落北京，港媒分析認為，這標誌本月中美元首會晤已基本敲定。此前的4月30日，中美外長、中美經貿牽頭人罕見同日通話，加上中國常駐聯合國 代表傅聰 公開表態，「川習會」三大核心議題「台灣、經貿、伊朗」已清晰浮上檯面。

港媒4日報導，台灣議題位列首位，是中方不可動搖的底線。中國外交部長王毅同美國國務卿魯比歐 通話時，明確指出台灣問題事關中國核心利益，是中美關係的最大風險點，美方應信守承諾，作出正確抉擇。報導分析，所謂「抉擇」，可理解為要求美方在峰會上明確反對「台獨」。

經貿仍是中美博弈的重點領域。中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾視訊通話時，中方就近期美國對華經貿限制措施表達嚴正關切。報導指出，在中國外交語境中，「嚴正關切」是中等偏強的正式表態，介於「密切關注」和「嚴正交涉」之間，語氣不輕。

報導稱，中國同川普2.0政府已舉行6輪經貿談判，雙方仍存不少分歧，包括美方持續以301調查及新增關稅施壓，並在半導體、AI等領域加碼出口管制。經貿議題預料仍會是川習會焦點，但具體操作將由中美經貿高層繼續協商。

最後是伊朗議題，這關乎全球能源安全。5月1日，中國正式接任聯合國安理會輪值主席，中國常駐聯合國代表傅聰在記者會上再次呼籲美伊停火、恢復談判，並盡快開放荷莫茲海峽。傅聰表示，若川普總統本月訪問中國時，荷莫茲海峽仍然關閉，這個問題必將成為中美峰會的重要議題，顯示中方對此高度重視。

報導指出，川普此次訪華只有36小時，雖然全球關注，但象徵性意義可能大於實質成果，預料難以在台灣、經貿、伊朗三大議題上達成突破性共識。此行更偏向高層溝通，釋放穩定中美關係的訊號，具體爭議仍將留待後續層級談判磨合。