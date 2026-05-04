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南海再起衝突…5菲人登鐵線礁 中海警依法處置

記者謝守真／綜合報導
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中國官媒環球時報3日引述消息人士說，5月3日，菲方五名人員不顧中方警告勸阻，非法...
中國官媒環球時報3日引述消息人士說，5月3日，菲方五名人員不顧中方警告勸阻，非法登上中國南沙群島鐵線礁活動，中國海警執法人員依法查證處置，有力維護中國領土主權和海洋權益。不過，該篇報導尚未提供更多細節。（取材自微博）

中國和菲律賓於南海的衝突再起。中國官媒環球時報3日引述消息人士說，當日有菲律賓五名人員不顧中方警告勸阻，非法登上中國南沙群島鐵線礁活動，中國海警執法人員隨後依法查證處置。

鐵線礁位於中方控制的渚碧礁與菲律賓控制的中業島之間，距離兩地約3.5至9.3海里。近期該海域頻繁出現中菲雙方軍警及漁船活動，逐漸成為海上博弈的焦點之一。據悉，鐵線礁雖相較仁愛礁、黃岩島較不為外界熟知，但地理位置具一定戰略意涵。

環球時報稱，根據消息人士透露，5月3日，菲方五名人員不顧中方警告勸阻，非法登上中國南沙群島鐵線礁活動，中國海警執法人員依法查證處置，有力維護中國領土主權和海洋權益。不過，該篇報導尚未提供更多細節，包括這五名人員的身分、所屬單位等。

另，菲國媒體「GMA News」同日稍早指，菲律賓民間組織「Atin Ito」於5月3日在南海派格阿薩暗礁2號（Pagasa Cay 2／Sandy Cay，即中業島）展開民間任務期間登島，並插上菲律賓國旗。

GMA News指出，行動由菲國「並肩黨」（Akbayan）籍眾議員伊斯穆拉（Dadah Kiram Ismula）帶領，船隊於清晨出發，在中國船隻存在的情況下完成升旗，組織稱此舉為「和平但具挑戰性的主權宣示」。報導並指，在行動期間，有中國海警船在相關海域跟隨菲方船隻航行，並持續進行監控。

此前，央視新聞4月26日指，中國海警4月中登上鐵線礁實施海事控制，行使主權管轄權，不僅展開巡查，還對菲方非法活動的相關情況進行視頻取證，並展示國旗宣示主權。

不過，據新加坡聯合早報報導，菲律賓當時堅稱鐵線礁現在狀況並沒有改變，並抨擊央視新聞指中國控制了鐵線礁的報導「不負責任」。幾天後，菲海岸警衛隊發布一張照片，顯示菲海軍、海岸警衛隊和國家警察海事組4月27日展開聯合行動，登上鐵線礁並展示菲律賓國旗，宣示對鐵線礁的主權。

中國海警局發言人劉德軍則稱，4月27日，菲律賓六名人員不顧中方警告勸阻，非法登上鐵線礁活動，中國海警執法人員依法登礁並查證處置。他並稱，中國對包括鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方行徑侵犯中方領土主權，違反南海各方行為宣言，破壞南海和平穩定。中方敦促菲方立即停止侵權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法。

中菲南海衝突不斷，2025年底，菲律賓總統馬可仕簽署「菲律賓海洋區域法案」及「菲律賓群島海道法案」，中方隨後公布「黃岩島領海基線」，並以「中國南海部分島礁標準名稱」公告64個島礁名稱及座標。

菲國媒體「GMA News」同日稍早指，菲律賓民間組織「Atin Ito」於5月...
菲國媒體「GMA News」同日稍早指，菲律賓民間組織「Atin Ito」於5月3日在南海派格阿薩暗礁2號（Pagasa Cay 2／Sandy Cay，即中業島）展開民間任務期間登島，並插上菲律賓國旗。（取材自微博）

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