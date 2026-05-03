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參議員戴恩斯訪中 學者：為中美高層互動營造氛圍

記者張鈺琪／即時報導
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5月1日傍晚，不少在北京首都機場外拍攝飛機的攝影愛好者，拍到一架載荷約77噸的美...
5月1日傍晚，不少在北京首都機場外拍攝飛機的攝影愛好者，拍到一架載荷約77噸的美國空軍C-17運輸機降落。外界猜測，這可能與中美近期高層互動安排有關。（取材自澎湃新聞）

中美近期互動密集，儘管目前正值中國「五一」連假，美國總統川普盟友、共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）仍按計畫訪問中國，中國學者指出，戴恩斯此行正處於川習會前的互動窗口期，有助提前溝通、傳遞立場，為後續中美重要高層互動營造良好氛圍。。

4月30日，中共中央政治局委員、外交部長王毅同美國國務卿魯比奧通電話；同日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰也與美國財政部長貝森特、貿易代表格里爾舉行視訊通話。5月1日，戴恩斯則率領跨黨派五人代表團訪陸，先後訪問上海和北京。

與此同時，據澎湃新聞報導，5月1日傍晚，不少在北京首都機場外的攝影愛好者，拍到一架載荷約77噸的美國空軍C-17運輸機降落。外界猜測，這可能與中美近期高層互動安排有關。

報導指出，戴恩斯此行將聚焦中國的基礎建設與創新生態系統。他先前曾表示，代表團將搭乘中國高鐵，從上海前往北京，實地了解中國基礎建設與創新發展。代表團成員也將分別關注航空、科技、造船、農業等美國核心產業州利益。

中國人民大學國際關係學院教授、美國研究中心副主任刁大明表示，戴恩斯被普遍認為是共和黨內對華溝通，尤其是推進中美經貿領域溝通的重要人物，其對華立場在黨內也相對務實。戴恩斯次次率團訪華，無疑有助於繼續穩定兩國關係。

刁大明指出，若川普5月內訪華成行，戴恩斯此行恰好處於美方高層可能訪華的前置視窗期，可提前開展前期溝通、傳遞立場，為後續中美重要高層互動營造良好氛圍。他並表示，戴恩斯此行不僅可在共和黨陣營內部做好鋪墊，為後續高層互動夯實基礎；代表團中也有民主黨議員參與，顯示美國兩黨在某種程度上都有加強對華溝通的意願。

不過，戴恩斯已在3月宣布不再尋求連任。美國輿論認為，這讓他在本次對華交往中擁有更大政治自由度。刁大明分析，由於不再受選舉議程牽制，戴恩斯對華言行與外交舉措，將能更多立足於本人理念及其認定的美國國家利益方向。此行也反映共和黨內部工商界主流群體，希望維護中美關係總體穩定與經貿合作的現實需求。

報導指出，從近期互動節奏來看，中美在外交、經貿、工商界、智庫及青年人文層面的接觸明顯升溫，外界關注這一系列密集互動，是否正在為可能舉行的中美元首會晤積累氛圍。

不過，雙方摩擦仍未消除。中方近期就美國對華經貿限制措施表達關切；美方也在人工智慧、半導體、學術交流等領域持續推出涉中限制。分析認為，中美近期密集接觸顯示雙方仍有維持溝通、管控分歧的需求，但競爭加劇與互信不足，仍是雙邊關係的主要壓力。

目前正值中國「五ㄧ」連假，美國總統川普盟友、共和黨參議員戴恩斯（Steve Da...
目前正值中國「五ㄧ」連假，美國總統川普盟友、共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）於此時訪問中國受到關注。（路透）

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