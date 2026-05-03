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華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」

編譯盧思綸／即時報導
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烏克蘭4月10日公布烏國軍方測試從FPV無人機載具投放戰鬥無人機。（歐新社）
烏克蘭4月10日公布烏國軍方測試從FPV無人機載具投放戰鬥無人機。（歐新社）

無人機正在改寫戰場規則，這點在烏克蘭和伊朗戰場展露無遺，然而華爾街日報報導，目前無人機主導權落入中國手中，美國早已落後。現在北京幾乎壟斷無人機馬達、電池到關鍵零組件的全球供應，專家更形容「中國已贏得第三次世界大戰」。

華爾街日報說，美中差距不在物理技術，而是規模經濟，中國靠龐大產量壓低成本，美國則從供應鏈到價格都落後一步。若要急起直追，華府必須先解決兩大難題：擺脫中國關鍵零件壟斷，並擴大本土量產規模。

烏克蘭軍方回收並拆解俄軍無人機「第一人稱視角」（FPV）發現，其中的電池、馬達與未標記的關鍵控制晶片等均為中國製，專家直言，若缺少中國製造體系，這類FPV無人機幾乎無法組裝完成。至於中國在多大程度上協助伊朗無人機對抗美國與以色列，外界仍無定論。但分析人士指出，中國掌控全球無人機生產，意味伊朗很可能與俄羅斯、烏克蘭一樣高度依賴中國供應鏈。

隸屬烏克蘭總統旅「布拉瓦」（Bulava）、代號Udav的無人機專家形容：「中國其實已經贏得第三次世界大戰，因為一切都掌握在它手中，短期甚至長期都難以改變。」

從零件來看，美國最難取代中國的是馬達與電池。無人機的無刷馬達仰賴稀土磁鐵，中國掌握全球至少90%產量，美國產量占比微乎其微；無人機電池亟需能快速供電的鋰聚合物，而中國正主導這整條供應鏈。

其他零組件雖有替代方案，但成本與量產仍是障礙。天線與無人機「大腦」飛控系統的技術門檻不高，問題在於非中國供應商價格較高、需求不足，無人機通訊協議多半設計為與較便宜的中國電子零件相容。

相機方面，日本與美國雖擅長影像感測器，但組裝幾乎全在中國，大量生產高精度鏡頭也不容易。

與此同時，中國也已展現將無人機供應鏈武器化的意圖，例如2024年將美國無人機公司Skydio列入黑名單，切斷關鍵零件供應，原因是Skydio向台灣出售無人機。

業界認為，美國並非輸在技術本身。多數無人機結構相對簡單，美國無人機新創公司Vector共同創辦人馬圖斯（George Matus）說：「物理定律在美國和在中國是一樣的。」

真正的差距不在於技術，而是規模經濟。中國長期掌握全球商用無人機市場，產量龐大、零件供應完整，因此能把成本壓得很低；美國廠商需求來源有限，現在主要客戶幾乎只有軍方，產量上不去，單價自然偏高。

面向軍方銷售的美製四軸無人機價格可超過1.5萬美元，至少是同等中國製無人機成本的3倍。

美國防長赫塞斯先前已宣布啟動11億美元「無人機主導」計畫，目標是打破中國在無人機領域的優勢。這項計畫將擴大向美國供應商採購，帶動本土FPV無人機產能，並試圖把單架無人機成本壓到2300美元。

華爾街日報指出，若美國希望部署一支足以持續與中國競爭的無人機機隊，必須解決兩個問題，首先是打破中國在電池與馬達等關鍵零件的壟斷，建立本土供應鏈；再來是擴大需求與生產規模，壓低整體成本，提升市場競爭力。

以色列 俄羅斯 華府

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