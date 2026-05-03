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煞車失靈？ 東航班機落地上海虹橋機場 竟撞上廊橋

記者林宸誼╱綜合報導
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東方航空一架班機2日抵達上海虹橋機場後，與機場空橋發生擦撞，幸好機上旅客安全。(...
東方航空一架班機2日抵達上海虹橋機場後，與機場空橋發生擦撞，幸好機上旅客安全。(視頻截圖)

中國東方航空一架內陸班機2日抵達上海虹橋機場後，與廊橋（空橋）發生局部碰擦，幸好機上旅客安全。業內人士研判，可能是煞車失靈所致；事件導致誤點半小時，每名乘客落機後收到航空公司300元(人民幣，下同)的賠償。

東航通報，這趟從成都到上海的航班落地後，在緩速滑行靠近機位過程中，發生機械故障，機組立即按程序處置，最終飛機與廊橋發生局部碰擦。機上旅客安全，已有序下機。

東航提到，事件具體原因正在調查中，並對於此次事件給旅客出行帶來的不便深表歉意。

紅星新聞報導，該航班一名乘客表示，落地時飛機連續撞上廊橋三四次，在飛機上能感到明顯撞擊，類似氣流顛簸，但並不是很劇烈。

下機後，能看到一邊機翼有所損壞，現場發動機聲音很大。落地後，她收到航空公司人民幣300元的賠償金，目前已順利離開機場。

新黃河報導，多名網友2日在社交平台發部影片及文字，反映由成都雙流飛往上海虹橋的一架飛機，在上海虹橋機場停靠廊橋時撞上了廊橋，現場畫面顯示廊橋與飛機機翼多次發生觸碰。

「飛常準」顯示，MU5406航班5月2日上午9時18分從成都起飛，上午11時33分落地上海，執飛機型為空客A350寬體機，停靠機位為250，該航班為當日首發航班。

下午1時許，虹橋機場工作人員表示，2日從成都雙流飛往上海虹橋的MU5406已經在上午11時33分準時落地。飛機落地撞上廊橋一事，機場暫未收到消息，建議諮詢航司回覆。

東航客服工作人員稱，目前收到的反映是，關於MU5406航班落地撞廊橋一事現場還在加急核實，客服中心暫未收到消息，可關注航司後續發布的信息。

東航日前公布第1季財報，淨利潤16.3億元，而上一年同期為虧損人民幣9.9億元，實現從虧損到盈利的大幅反轉。

事故現場。(視頻截圖)
事故現場。(視頻截圖)

東方航空 東航

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