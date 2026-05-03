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中任安理會5月輪值主席：美不交會費 中願挺身而出

中國新聞組／北京3日電
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當地時間5月1日，中國常駐聯合國代表傅聰在紐約聯合國總部舉行記者會，向媒體介紹中...
當地時間5月1日，中國常駐聯合國代表傅聰在紐約聯合國總部舉行記者會，向媒體介紹中國擔任安理會5月輪值主席的工作考慮並答記者問。當天，中國開始擔任安理會輪值主席。(中新社)

聯合國安理會採輪值主席制度，依國家名稱英文首字母順序，由15個成員每月輪流擔任主席。5月1日起，中國擔任輪值主席。中國常駐聯合國代表傅聰在當天舉行的記者會上說，安理會本月將聚焦三項重點：重振「聯合國憲章」威和聯合國作用、推動中東問題政治解決、支持非洲國家穩定發展。傅聰並表示，美國不交聯合國會費，中國樂意挺身而出。

觀察者網報導，傅聰指出，當前最迫切的任務之一，是推動地區局勢降溫，尤其在美國與伊朗之間的緊張情勢下，中方將利用主席職責，努力維持停火並促進政治對話。他強調，透過外交協商解決爭端，仍是安理會最應發揮的核心功能。

在談及聯合國財政問題時，傅聰直言，美國長期拖欠聯合國會費，已對組織運作帶來壓力。他表示，若美方未履行其應盡義務，其他國家就需要站出來，而中國「樂意挺身而出」。這番發言，被視為中國在國際治理舞台上進一步展現責任角色的訊號。

根據聯合國規定，會員國會費依支付能力分攤，美國目前為第一大分攤國，占22%；中國則以20%位居第二。外媒報導，截至今年2月，美國拖欠聯合國經常預算約21.9億美元，另有24億美元維和費用及逾4300萬美元法庭費用未繳，成為聯合國財務壓力的重要來源。

相較之下，中國近年持續按時全額繳納會費。聯合國方面去年曾公開感謝中國支付超過6.8億美元會費，並呼籲各會員國履行義務，以確保聯合國正常運作。

此外，美國近期更提出多項改革條件，將補繳會費與聯合國制度調整掛鉤，引發外界對其將會費作為外交籌碼的質疑。聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（António Guterres）則重申，繳納會費屬會員國強制義務，不應成為談判工具。

伊朗 聯合國 傅聰

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