中國航母5件套配齊 電磁彈射技術加持 遠海作戰布局新階段

航母甲板上電磁彈射器。(取材自央視)

解放軍 海軍核心艦載機群近日以「集體亮相」姿態登場，象徵外界關注已久的「航母五件套」正式成形。隨著福建艦搭載的多型新式艦載機陸續曝光，涵蓋制空、預警、電子對抗與反潛等能力的完整體系逐步浮現，也顯示中國在電磁彈射技術加持下，正加快建構現代化航母戰鬥群。

所謂「航母五件套」，是軍事觀察圈對成熟航母戰力配置的通稱，主要包括隱身艦載戰鬥機、多用途彈射艦載戰鬥機、固定翼艦載預警機、固定翼電子戰機，以及反潛直升機。這五類機種分工明確，分別支撐航母的制空、制海、遠程探測與水下威脅應對，被視為航母能否具備完整遠洋作戰能力的重要指標。

福建艦作為中國首艘採用電磁彈射系統的航母，其技術意義遠超平台本身。相較傳統滑躍式起飛，電磁彈射能提供更穩定且更高效率的起飛推力，使重型艦載機得以滿載武器與燃料升空，進一步擴大作戰半徑與任務彈性。這也讓福建艦具備搭載更多高性能機型的基礎條件。

在此次亮相的裝備中，殲15T重型艦載戰鬥機是現階段重要主力。官媒央視國防軍事頻道節目「礪劍」報導，該機專為彈射起飛打造，機體加裝彈射桿，可直接與航母電磁彈射器銜接，在短時間內完成高速起飛。其大載彈量與長航程特性，使其具備執行對海與對陸打擊任務的能力，是航母編隊的核心火力之一。

另一款備受矚目的則是殲35艦載隱身戰鬥機。這款新型機種採用單座雙發與外傾雙垂尾設計，具備低可偵測特性，主要任務是奪取制空權。外界普遍認為，殲35的加入意味中國航母編隊正逐步邁向第五代艦載戰機時代，提升未來高強度對抗能力。

預警能力則由空警600補足。作為中國首型艦載固定翼預警機，空警600可執行空中預警、戰場指揮與目標引導等任務，大幅延伸航母編隊的感知範圍，被稱為海上「空中司令部」。這類平台的加入，有助於提升整體作戰協調效率與攔截反應速度。

研製團隊並透露，有意將空警600命名為「哪吒」，以神話人物象徵不畏強權、敢於鬥爭的精神。這項命名構想除了具有宣傳意涵，也反映中國軍工系統正嘗試為新型裝備建立鮮明形象。

從此次核心艦載機「集體亮相」可見，中國海軍已逐步補齊航母作戰拼圖。雖然完整戰力仍需經過實戰化驗證，但福建艦與「航母五件套」的成形，已標誌其遠海作戰能力進入新階段。

直20F反潛直升機。(取材自央視)

空警600艦載固定翼預警機。(取材自央視)

解放軍的殲15T重型艦載戰鬥機。(取材自央視)